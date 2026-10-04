فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران از دستگیری فردی خبر داد که با ادعای نفوذ و ارتباط با شبکه بانکی کشور کلاهبرداری کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران از دستگیری فردی خبر داد که با ادعای نفوذ و ارتباط با شبکه بانکی کشور، ۱۰ سکه تمام بهار آزادی از یکی از شهروندان دریافت کرده و با وعده دریافت وام کلان متواری شده بود؛ متهم در ادامه تحقیقات به کلاهبرداری از ۴ نفر دیگر با همین شیوه نیز اعتراف کرد.

وعده وام کلان در قبال ۱۰ سکه

سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی در تشریح این پرونده گفت: در پی وصول پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری، شاکی به پلیس مراجعه و اظهار کرد فردی با نام مستعار «مقداد» با ادعای نفوذ و داشتن ارتباطات در شبکه بانکی کشور، در قبال دریافت ۱۰ سکه تمام بهار آزادی، وعده کرده بود برای وی وام کلان دریافت کند، اما پس از دریافت سکه‌ها متواری شده است.

وی افزود: پرونده در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت و مأموران با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: با گزارش موضوع به دادسرای ناحیه ۴ تهران و اخذ دستور جلب از شعبه اول بازپرسی، مخفیگاه متهم شناسایی شد.

دستگیری متهم در فرحزاد

سرهنگ عزیزخانی بیان کرد: کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات فنی و پلیسی، در تاریخ ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۵، متهم را در محدوده فرحزاد، خیابان صحرا، طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه بزه انتسابی بود، اما در ادامه بازجویی‌های فنی و پلیسی به کلاهبرداری اعتراف کرد و مدعی شد با جعل عنوان کارکنان اماکن دولتی و ادعای نفوذ در سیستم بانکی کشور، از شاکی پرونده کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: متهم در ادامه تحقیقات به کلاهبرداری از ۴ نفر دیگر با همین شیوه نیز اعتراف کرد.

سرهنگ عزیزخانی خاطرنشان کرد: متهم به همراه ۵ شاکی پرونده به شعبه بازپرسی اعزام شد و پس از صدور قرار تأمین مناسب، روانه زندان شد.