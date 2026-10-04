موشک هایپرسونیک کره شمالی به هدفی در فاصله ۱۰۰۰ کیلومتری اصابت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) گزارش داد که کره شمالی رزمایشی را با هدف پرتاب یک موشک هایپرسونیک راهبردی میان‌برد انجام داده است؛ موشکی که به هدفی در فاصله ۱۰۰۰ کیلومتری در دریای ژاپن اصابت کرد.

کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی که شخصاً بر این رزمایش نظارت داشت، گفت: «ما باید تلاش‌های مستمر و مسئولانه‌ای به کار گیریم تا بار‌ها قابلیت اطمینان و قدرت مرگبار توانمندی‌های تهاجمی راهبردی خود را به دشمنانمان نشان دهیم.»

به گزارش این خبرگزاری، این پرتاب در تاریخ ۳ اکتبر در بخش شرقی کشور انجام شد. یگان‌های موشکی ضمن تمرین کار با این سامانه هایپرسونیک، قابلیت اطمینان، کارایی و تحرک‌پذیری آن را نیز مورد آزمایش قرار دادند. این موشک به سمت شمال شرقی پرتاب شد و بنا بر اعلام خبرگزاری مرکزی کره، با دقت به نقطه تعیین‌شده در فاصله ۱۰۰۰ کیلومتری اصابت کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: آزمایش موشکی ، کره شمالی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
معامله ای پایاپای
هسته ای با هایپرسونیک
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