سامانه بارشی با شدت کمتر تا امشب در مازندران فعال است.

باشگاه خبرنگاران جواننوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: سامانه بارشی با شدت کمتر تا امشب در استان فعال است، اما از فردا دوشنبه تا آخر هفته جو استان پایدار و با افزایش نسبی و تدریجی دما پیش بینی می‌شود.

او افزود: چهارشنبه و پنجشنبه ارتفاعات غربی استان با بارش‌های پراکنده باران همراه خواهد بود.

نوروزیان گفت: بیشترین بارش‌ها وزرا محله ۳۷، بورخانی سوادکوه ۳۰ و کالیکلا با ۲۷ میلیمتر همچنین دیروز گلوگاه با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیرچالوس با ۸ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا امروز مواج است برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

منبع:حبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، هواشناسی مازندران
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