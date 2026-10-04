سامانه بارشی با شدت کمتر تا امشب در مازندران فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: سامانه بارشی با شدت کمتر تا امشب در استان فعال است، اما از فردا دوشنبه تا آخر هفته جو استان پایدار و با افزایش نسبی و تدریجی دما پیش بینی می‌شود.

او افزود: چهارشنبه و پنجشنبه ارتفاعات غربی استان با بارش‌های پراکنده باران همراه خواهد بود.

نوروزیان گفت: بیشترین بارش‌ها وزرا محله ۳۷، بورخانی سوادکوه ۳۰ و کالیکلا با ۲۷ میلیمتر همچنین دیروز گلوگاه با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیرچالوس با ۸ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا امروز مواج است برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

منبع:حبرگزاری صدا و سیمای مازندران