رئیس شبکه دامپزشکی ارومیه گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۰ درصد سگهای گله، روستایی و شناسنامه دار ارومیه بر ضد بیماری هاری واکسینه شدند

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ناصر رجبی دانالو رئیس شبکه دامپزشکی ارومیه گفت :در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۷۵۳ دز واکسن هاری توسط همکاران بخش دولتی در سگ های گله و روستایی و ۷۴۹ دز نیز توسط کلینیک های دام کوچک بخش خصوصی در سگهای شناسنامه دار این شهرستان مصرف شده است .

 وی در ادامه با تشریح سبب‌شناسی، همه‌گیرشناسی، بیماری‌زایی هاری و فارماکوکنتیک واکسن تاکید کرد:

میزان ۲۵۳۱ دز نیز سایر واکسن های سگ و گربه بر علیه انواع بیماری های معمول، به منظور پیشگیری توسط همکاران بخش خصوصی تزریق و مصرف شده است .

  رجبی در پایان گفت : تمام تلاش همکاران مجموعه دامپزشکی در راستای واکسیناسیون هدفمند و فراگیر بوده و امید است با تحقق شعارامسال سازمان جهانی بهداشت دام و اتحادیه جهانی علیه هاری «قوی‌تر با همدیگر» در آینده بسیار نزدیک شاهد ریشه کنی کامل این بیماری مشترک باشیم .

برچسب ها: واکسیناسیون هاری ، سگ صاحبدار
خبرهای مرتبط
واکسیناسیون رایگان سگ‌های صاحب دار علیه بیماری هاری
احتمال مرگ بر اثر هاری ۱۰۰ درصد است
واکسیناسیون سگ‌های بلاصاحب علیه هاری در محمودآباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
قدردانی فرماندار سلماس از مجاهدت‌های نیروهای انتظامی در هفته فراجا
ثبت ملی نمایشگاه «گوهرشاد» در تقویم نمایشگاهی کشور/ ارومیه میزبان بزرگ‌ترین رویداد مد و لباس ایرانی‌اسلامی
آزادی ۴۰ محکوم مالی با بدهی ۲۱۹ میلیاردی در آذربایجان‌غربی / آمار رهایی زندانیان غیرعمد به ۵۸۰ نفر رسید
رشد ۴۰ درصدی تردد ناوگان باری از پایانه مرزی بازرگان/ هدف‌گذاری برای عبور روزانه ۵۰۰ کامیون
تغییر کاربری اراضی علت ورود گرازها به مزارع چالدران