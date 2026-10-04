رئیس شبکه دامپزشکی ارومیه گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۰ درصد سگهای گله، روستایی و شناسنامه دار ارومیه بر ضد بیماری هاری واکسینه شدند

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ناصر رجبی دانالو رئیس شبکه دامپزشکی ارومیه گفت :در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۷۵۳ دز واکسن هاری توسط همکاران بخش دولتی در سگ های گله و روستایی و ۷۴۹ دز نیز توسط کلینیک های دام کوچک بخش خصوصی در سگهای شناسنامه دار این شهرستان مصرف شده است .

وی در ادامه با تشریح سبب‌شناسی، همه‌گیرشناسی، بیماری‌زایی هاری و فارماکوکنتیک واکسن تاکید کرد:

میزان ۲۵۳۱ دز نیز سایر واکسن های سگ و گربه بر علیه انواع بیماری های معمول، به منظور پیشگیری توسط همکاران بخش خصوصی تزریق و مصرف شده است .

رجبی در پایان گفت : تمام تلاش همکاران مجموعه دامپزشکی در راستای واکسیناسیون هدفمند و فراگیر بوده و امید است با تحقق شعارامسال سازمان جهانی بهداشت دام و اتحادیه جهانی علیه هاری «قوی‌تر با همدیگر» در آینده بسیار نزدیک شاهد ریشه کنی کامل این بیماری مشترک باشیم .