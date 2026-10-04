تیم فوتبال ساحلی استقلال کنگان در دیداری دوستانه برابر تیم المصافی عراق به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال ساحلی استقلال کنگان امشب (۱۱ مهر) در جریان یک مسابقه تدارکاتی موفق شد با نتیجه ۵ بر ۱ از سد تیم المصافی عراق عبور کند.

در این دیدار امیرحسین امیدی، سینا رحمتی، میلاد دریایی، مسعود حسنی و محمد غریبی برای استقلال کنگان گلزنی کردند تا آبی‌پوشان نمایشی موفق را برابر حریف عراقی به ثبت برسانند.

تیم المصافی عراق که با بهره‌گیری از چند بازیکن ملی‌پوش، اردوی آماده‌سازی ۱۰ روزه‌ای را در استان بوشهر برپا کرده است، در این مسابقه به مصاف استقلال کنگان رفت.

این دیدار تدارکاتی در راستای آماده‌سازی استقلال کنگان برای حضور در رقابت‌های پیش رو برگزار شد و کادر فنی آبی‌پوشان نیز از این فرصت برای ارزیابی شرایط فنی و آمادگی بازیکنان خود بهره برد.