باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن هفته انتظامی و در راستای گسترش خدمات غیرحضوری و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های طلاب حوزه علمیه، سامانه هوشمند صدور معافیت تحصیلی طلاب حوزه‌های علمیه در بستر اینترنت راه اندازی شد.

در فرایند صدورهوشمند معافیت تحصیلی طلاب، متقاضی پس از ثبت اولیه درخواست معافیت تحصیلی در حوزه علمیه محل تحصیل، می‌بایست با ورود به پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir وانتخاب درگاه خدمات الکترونیک، وارد سامانه‌ی سخا شده وبا تایید درخواست معافیت تحصیلی حوزوی، از صدور معافیت تحصیلی خود مطلع و در صورت نیاز پرینت برگ معافیت تحصیلی را دریافت کند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتاو روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.