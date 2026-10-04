سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای تسهیل در خدمات رسانی به مشمولان، صدور معافیت تحصیلی طلاب به صورت هوشمند صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن هفته انتظامی و در راستای گسترش خدمات غیرحضوری و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های طلاب حوزه علمیه، سامانه هوشمند صدور معافیت تحصیلی طلاب حوزه‌های علمیه در بستر اینترنت راه اندازی شد.

در فرایند صدورهوشمند معافیت تحصیلی طلاب، متقاضی پس از ثبت اولیه درخواست معافیت تحصیلی در حوزه علمیه محل تحصیل، می‌بایست با ورود به پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir وانتخاب درگاه خدمات الکترونیک، وارد سامانه‌ی سخا شده وبا تایید درخواست معافیت تحصیلی حوزوی، از صدور معافیت تحصیلی خود مطلع و در صورت نیاز پرینت برگ معافیت تحصیلی را دریافت کند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتاو روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

برچسب ها: سربازی ، معافیت
خبرهای مرتبط
تمدید مهلت بهره‌مندی از معافیت سه فرزندی و بیشتر تا پایان سال ۱۴۰۷
حذف وثیقه خروج از کشور مشمولان غیرغایب در ایام محرم و صفر
معافیت سربازی ۸۳ فرزند پسر خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران
مدال‌های ناگویا گواهی بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی سال ۱۴۰۴ ایجاد شد
راه اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
آخرین اخبار
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
راه اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی سال ۱۴۰۴ ایجاد شد
مدال‌های ناگویا گواهی بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است
پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران
جاده چالوس یکطرفه شد
کوثری: جان‌فدا زمینه تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی را فراهم کرد
سامانه گزارش سقط غیرقانونی جنین راه اندازی شد
در میان ثبت‌نام‌کنندگان افرادی هستند که اقامت آمریکا دارند
۹۸ درصد روستا‌های دارای جمعیت به زیرساخت‌های اصلی مجهز شده‌اند
قتل مادر و دختر ۱۲ ساله در چیتگر؛ اعتراف پدر پس از ماه‌ها انکار
اعزام‌های زمینی عتبات ادامه دارد
برخورد پلیس با خودرو‌های دارای چراغ‌های آزاردهنده + فیلم
آغاز شخصی سازی کارت بلیت از امروز در ۲۶ ایستگاه مترو
ربات‌های امدادگر هلال‌احمر، ورود فناوری به جست‌وجوی مصدومان در محیط‌های پرخطر
تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی فراجا در هفته انتظامی ۱۴۰۵
بیشترین گروه سنی دخیل در تصادفات + فیلم
۴۵ درصد عملیات‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در استان تهران انجام شد
توزیع ۳۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار کشور
لزوم مدیریت خواسته‌ها در روابط + فیلم
آغاز ثبت‌نام دومین آزمون اختصاصی استخدامی افراد دارای معلولیت
کشف سلاح جنگی در پوشش دکه مطبوعاتی در خیابان مولوی
حاشیه‌نشینی؛ ناترازی در حوزه برنامه‌ریزی شهری