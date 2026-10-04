باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرشید شکرخدایی، عضو کمیته محتوایی رویداد اینوکس ۲۰۲۷ و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست خبری اینوکس ۲۰۲۷ با اشاره به سابقه حضور اتاق بازرگانی در ادوار مختلف در این رویداد اظهار کرد: امیدواریم در شرایط دشوار اقتصادی، برگزاری چنین گردهمایی‌هایی بتواند به تداوم جریان سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.

او با بیان اینکه موضوع سرمایه‌گذاری و محوریت بخش خصوصی دارای مبانی مشخصی است، افزود: در سال‌های گذشته این تصور وجود داشت که منابع حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت نیز از طریق ایجاد زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و توسعه شبکه‌های آب، برق، گاز و مخابرات، زمینه توسعه و رفاه را فراهم می‌کند؛ اما امروز این معادله تغییر کرده است.

شکرخدایی ادامه داد: حجم هزینه‌های دولت به اندازه‌ای افزایش یافته که بخش قابل توجهی از منابع کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و عملاً منابع کافی برای توسعه باقی نمی‌ماند؛ بنابراین انتظار اینکه دولت بتواند به تنهایی نقش موتور توسعه کشور را ایفا کند، واقع‌بینانه نیست.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند منابع بیشتری را برای توسعه آزاد کند. بخش قابل توجهی از کسری بودجه نیز به وضعیت شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود.

او افزود: راهی جزء این نداریم که توسعه کشور بیش از گذشته توسط مردم و بخش خصوصی دنبال شود. اگر دولت نیز برای توسعه نیازمند استقراض و استفاده از ابزار‌های مالی باشد، این موضوع فی‌نفسه اقدام بدی نیست، اما باید منابع به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه‌ای هدایت شود.

شکرخدایی همچنین با اشاره به تغییر مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر اظهار کرد: پس از توافق برجام، یکی از محور‌های اصلی معرفی ظرفیت‌های ایران به سرمایه‌گذاران خارجی، انرژی فراوان و ارزان و نیروی انسانی جوان و باانگیزه بود؛ اما امروز بسیاری از این مزیت‌ها با آسیب مواجه شده‌اند و کشور با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب و حرکت جمعیتی به سمت سالمندی روبه‌رو است.

او با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان اتاق بازرگانی ایران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وجود دارد، لازم است در کنار سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

عضو کمیته محتوایی اینوکس ۲۰۲۷ ادامه داد: امروز بخش خصوصی درخواست‌هایی را مطرح می‌کند که شاید ۱۵ سال پیش امکان طرح آنها وجود نداشت. به عنوان نمونه، در حوزه انرژی، واگذاری برخی فعالیت‌ها و میدان‌های نفت و گاز به بخش خصوصی در گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بود، اما شرایط امروز نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.

شکرخدایی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی بیان کرد: در این زمینه ظرفیت بسیار بزرگی برای حضور بخش خصوصی وجود دارد و دولت به تنهایی توان تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها را ندارد.

او افزود: به عنوان نمونه، تعویض حدود ۲۰ میلیون بخاری فرسوده در کشور می‌تواند نزدیک به ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد. همچنین جایگزینی کولر‌های گازی فرسوده حدود ۵.۵ میلیارد دلار منابع نیاز دارد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل نیز صرفه‌جویی در مصرف سوخت اهمیت زیادی دارد و نوسازی کامیون‌های کشور به منابعی بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار نیازمند است؛ بنابراین تأمین این منابع از توان بودجه‌ای دولت خارج است و باید از ظرفیت بخش خصوصی و ابزار‌های نوین تأمین مالی استفاده کرد.

او با اشاره به ظرفیت «اوراق صرفه‌جویی انرژی» گفت: استفاده از این ابزار‌ها می‌تواند مسیر جدیدی برای تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی ایجاد کند. البته این حوزه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نیازمند طراحی دقیق سازوکار‌های اجرایی و اقتصادی است.

شکرخدایی در پایان تأکید کرد: در رویداد اینوکس ۲۰۲۷ باید دعوت از بخش خصوصی برای حضور در پروژه‌های حوزه انرژی، آب، بهره‌وری و صرفه‌جویی پررنگ‌تر شود. به اعتقاد من، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چرا که بدون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، عبور از چالش‌های موجود و تأمین منابع لازم برای توسعه کشور دشوار خواهد بود.