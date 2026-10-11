یک کارشناس سیاسی گفت: مذاکره بدون تضمین اجرایی نمی‌تواند منافع ایران را تأمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد محمدحسین جهانبخش، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره مذاکرات ایران و آمریکا اظهار داشت: ایران با وجود بی‌اعتمادی به آمریکا و تأکید رهبر معظم انقلاب بر این مسئله، در مقاطعی پای میز مذاکره نشست، اما در هر نوبت با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد.

وی افزود: مسئله آمریکا با ایران صرفاً هسته‌ای، تحریم‌ها یا برنامه موشکی نیست، بلکه هدف اصلی واشنگتن، وادار کردن ایران به تسلیم و تضعیف جمهوری اسلامی است. تجربه بیش از چهار دهه گذشته نیز نشان داده است که فشار آمریکا تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود.

مقاومت، تجربه چند دهه‌ای ملت ایران است

جهانبخش خاطرنشان کرد: ایران حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم مواجه بود و پس از انقلاب نیز این فشار‌ها ادامه یافت و در دوران جنگ تحمیلی تشدید شد. ملت ایران در این سال‌ها جنگ، تحریم و فشار‌های اقتصادی را تجربه کرده و به این نتیجه رسیده که هزینه تسلیم شدن از هزینه مقاومت بیشتر است.

وی بیان کرد: دشمن در مقاطع مختلف تصور کرده است که با فشار خارجی و ایجاد ناآرامی داخلی می‌تواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند، اما حضور مردم در صحنه، این محاسبات را ناکام گذاشته است.

تجربه برجام، ضرورت گرفتن تضمین در مذاکرات را نشان داد

جهانبخش اظهار داشت: جنگ‌ها در نهایت به مذاکره ختم می‌شوند، اما مذاکره زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که طرف مقابل با پذیرش شرایط ایران و ارائه تضمین‌های واقعی پای میز مذاکره حاضر شود.

وی یادآور شد: ایران پیش از این، توافق‌های مهمی از جمله برجام را تجربه کرده است، اما آمریکا از توافق خارج شد و حتی توافق‌هایی که رئیس‌جمهور این کشور امضا کرده بود نیز کنار گذاشته شد؛ بنابراین صرف امضای یک توافق نمی‌تواند تضمین‌کننده اجرای تعهدات آمریکا باشد.

جهانبخش تأکید کرد: ایران نباید تجربه شکست‌خورده گذشته را تکرار کند و اگر قرار است مذاکره‌ای انجام شود، باید ضمانت اجرایی مشخصی برای تعهدات طرف مقابل وجود داشته باشد.

تنگه هرمز، یک ظرفیت راهبردی برای ایران است

وی درباره تنگه هرمز گفت: این تنگه از نظر اقتصادی و راهبردی اهمیت بسیار زیادی دارد و بخش قابل توجهی از انرژی جهان از آن عبور می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان آن را موضوعی عادی در مذاکرات تلقی کرد.

این کارشناس سیاسی افزود: تنگه هرمز و همچنین باب‌المندب از ظرفیت‌های مهم جریان مقاومت محسوب می‌شوند و تحولات این دو مسیر می‌تواند معادلات اقتصادی و امنیتی منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

ایران باید با دست برتر وارد مذاکره شود

جهانبخش در پاسخ به این پرسش که آیا «اقدام در برابر اقدام» می‌تواند مبنای توافق باشد، بیان کرد: ایران امروز باید از ظرفیت‌های خود برای ایجاد بازدارندگی استفاده کند و اجازه ندهد ابتکار عمل همواره در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.

وی با اشاره به نقش برخی کشور‌های منطقه در تحولات اخیر اظهار داشت: کشور‌هایی که در حمایت از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش دارند، باید بدانند اقدامات آنها بدون هزینه نخواهد بود. در همین چارچوب، عملکرد امارات متحده عربی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

جهانبخش افزود: امروز ایران از موقعیت برتری برخوردار است و اگر قرار باشد مذاکراتی انجام شود، توافق‌های پیشین نباید سقف مطالبات ایران باشند، بلکه باید به کف شرایط مذاکره تبدیل شوند تا جمهوری اسلامی بتواند متناسب با شرایط جدید امتیازات بیشتری دریافت کند.

خروج آمریکا از عراق، نشانه تغییر معادلات منطقه است

وی با اشاره به تحولات عراق گفت: خروج آمریکا از عراق را می‌توان یکی از نشانه‌های تغییر معادلات منطقه و پیروزی جریان مقاومت دانست. حشدالشعبی نیز یکی از ارکان امنیتی و نظامی عراق است و بعید است مردم و مراجع این کشور با خلع سلاح آن موافقت کنند.

جهانبخش خاطرنشان کرد: امیدواریم در ادامه شاهد خروج آمریکا از سراسر غرب آسیا باشیم. بسیاری از پایگاه‌های آمریکا در منطقه آسیب جدی دیده‌اند یا کارکرد خود را از دست داده‌اند و این روند می‌تواند زمینه خروج کامل آمریکا از منطقه را فراهم کند.

تقویت اقتصاد در کنار مقاومت ضروری است

این کارشناس سیاسی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: مردم ایران طی دهه‌های گذشته فشار تحریم‌ها را تحمل کرده‌اند و امروز نیز با وجود مشکلاتی مانند گرانی، کشور از ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است.

وی افزود: دولت باید مبارزه با گرانی و مشکلات معیشتی را با جدیت دنبال کند، زیرا تقویت اقتصاد داخلی در کنار مقاومت سیاسی و امنیتی، نقش مهمی در افزایش قدرت کشور دارد.

جهانبخش تأکید کرد: تجربه گذشته نشان داده است که مذاکره بدون ضمانت اجرایی نمی‌تواند تهدید جنگ و تحریم را برای همیشه از بین ببرد و ایران باید با تکیه بر تاب‌آوری، ظرفیت‌های داخلی و حمایت مردم، از موقعیت خود برای ایجاد بازدارندگی و تأمین منافع ملی استفاده کند.

برچسب ها: مذاکره با امریکا ، دیپلماسی فعال ، رژیم غاصب اسرائیل ، تامین امنیت کشور ، محور مقاومت منطقه ، جنگ ۱۲ روزه ، رهبر شهید انقلاب
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