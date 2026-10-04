باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان به منظور بررسی چگونگی حل چالش‌های ترافیکی رشت، مهمترین معضلات سطح معبر درون شهری را مورد اشاره قرار داد و گفت: تراکم جمعیت، زیرساخت‌های قدیمی و گردشگرپذیر بودن شهر از عوامل مؤثر بر افزایش حجم تردد و مشکلات ترافیکی رشت است.

او افزود: برون‌رفت از این وضعیت نیازمند اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌ها، ساخت پارکینگ‌های طبقاتی، هوشمندسازی معابر، نوسازی و توسعه حمل‌ونقل عمومی و یکپارچه‌سازی نظام حمل‌ونقل شهری است.

رئیس پلیس راهور گیلان سد معبر را از موضوعات مهم مدیریت شهری و حقوق شهروندی دانست و تصریح کرد: ساماندهی سد معبر و جلوگیری از اشغال معابر، در چارچوب وظایف قانونی مدیریت شهری و ظرفیت‌های ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باید با جدیت دنبال شود.

سرهنگ نصیریان همچنین با اشاره به برخورد با بارفروشی غیرمجاز گفت: تاکنون حدود ۲۲۰۰ دستگاه خودرو در این رابطه اعمال قانون شده‌اند و این طرح به صورت مستمر پایش و اجرا می‌شود.

او تأکید کرد: حل چالش‌های ترافیکی رشت نیازمند همکاری و تقسیم‌کار میان دستگاه‌های متولی، اجرای طرح‌های زیرساختی و همراهی شهروندان است و پلیس راهور نیز در چارچوب وظایف قانونی، موضوع روان‌سازی تردد و ارتقای ایمنی را با جدیت دنبال می‌کند.

منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان