استاندار کرمان از اختصاص خودکار سهمیه ۴۰ لیتری بنزین به مسافران ورودی به استان کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، از اختصاص سهمیه ۴۰ لیتری بنزین به مسافران ورودی به استان خبر داد و گفت: با پیش‌بینی سازوکاری مشخص، مشکل تأمین سوخت مسافرانی که وارد استان کرمان می‌شوند، برطرف شده است.

وی با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای تأمین سوخت مسافران ورودی به استان اظهار داشت: اکنون هر مسافری که وارد استان کرمان می‌شود، با قرار دادن کارت سوخت خود در دستگاه جایگاه‌های عرضه بنزین، به‌صورت خودکار ۴۰ لیتر بنزین روی کارت وی قرار می‌گیرد و از این بابت مشکلی برای سوخت‌گیری نخواهد داشت.

استاندار کرمان با تأکید بر تأمین بنزین مورد نیاز استان، افزود: در حال حاضر از نظر تأمین بنزین مشکلی نداریم و می‌توانیم به‌راحتی سوخت مورد نیاز را تأمین کنیم.

طالبی ادامه داد: البته در این زمینه با برخی محدودیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مواجه هستیم که در حال مدیریت و برطرف کردن این محدودیت‌ها هستیم و امیدواریم این مشکلات نیز به‌زودی حل شود.

وی تصریح کرد: با سازوکار پیش‌بینی‌شده، مسافران ورودی به استان کرمان می‌توانند بدون مشکل نسبت به سوخت‌گیری اقدام کنند و سهمیه اختصاص‌یافته به آنها از طریق کارت سوخت قابل استفاده خواهد بود.

منبع:تسنیم

برچسب ها: بنزین ، سوخت
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