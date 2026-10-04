دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  بر نقش محوری مربیان و مربیان کودک در شکل‌گیری هویت ملی و اسلامی نسل آینده تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- جشن آغاز بهار تعلیم و تربیت در کودکستان‌ها سال تربیتی یادگیری صبح امروز در سراسر کشور برگزار شد.

در این آئین خسرو عبدالحسین، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  بر نقش محوری مربیان و مربیان کودک در شکل‌گیری هویت ملی و اسلامی نسل آینده تأکید کرد و گفت: توجه به آموزش و تربیت در دوران کودکی، زیربنای موفقیت در سطوح بالاتر علمی و اجتماعی است.

وی در سخنرانی خود با حضور مربیان و فعالان حوزه کودک، ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان تعلیم و تربیت کودک، تصریح کرد: ما موظفیم از طریق مربیان، ارزش‌هایی همچون علم، اخلاق، عدالت و هویت ایرانی-اسلامی را به کودکان منتقل کنیم.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت مشترک نهادهای مختلف در این حوزه، افزود: حمایت از مربیان و ارتقای سطح کیفی آموزش در کودکستان‌ها، پیش‌شرط تربیت دانشمندان و مسئولان آینده کشور است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مسیر از تمام اقدامات تصویب شده حمایت خواهد کرد.

برچسب ها: زنگ غنچه ها ، پیش دبستانی
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