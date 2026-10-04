باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، از ازسرگیری پروازها از این فرودگاه به مقصد نجف خبر داد و گفت: امروز سه پرواز برای انجام عملیات پروازی به مقصد نجف برنامه‌ریزی شده است.

کاشف‌آذر با اشاره به بازگشایی پروازهای نجف اظهار کرد: پس از بازگشایی مسیر پروازی از شب گذشته، درخواست انجام پروازها از سوی شرکت‌های هواپیمایی ارائه شده است.

وی افزود: در حال حاضر برای امروز سه پرواز به مقصد نجف برنامه‌ریزی شده که یکی از این پروازها مربوط به شرکت هواپیمایی کاسپین است و برای ساعت ۱۶ درخواست انجام پرواز دارد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه داد: دو پرواز دیگر نیز برای ساعت‌های ۲۰ و ۲۳ درخواست شده است، اما در زمان اعلام این موضوع هنوز پروازی انجام نشده و باید مراحل و هماهنگی‌های لازم از سوی شرکت‌های هواپیمایی انجام شود.

کاشف‌آذر تأکید کرد: در حال حاضر مسیر پروازی فرودگاه امام خمینی(ره) به نجف باز شده و پروازها به مقصد بغداد همچنان برقرار نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد با انجام هماهنگی‌های لازم، پروازهای برنامه‌ریزی‌شده امروز به مقصد نجف انجام شود.