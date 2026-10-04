باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس، هزینه‌های نظامی برنامه‌ریزی‌شده برای اوکراین در سال ۲۰۲۷، بیش از ۳۰ درصد از کل درآمد‌های این کشور فراتر خواهد رفت.

میزان هزینه‌های نظامی اوکراین برای سال ۲۰۲۷ معادل ۱۰۸.۳ میلیارد دلار تعیین شده است، در حالی که درآمد‌های داخلی این کشور ۷۱.۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. حتی با احتساب عواید حاصل از فروش اوراق قرضه دولتی، خصوصی‌سازی و کمک‌های بلاعوض، مجموع درآمد‌ها به ۸۲.۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

در نتیجه، بر اساس پیش‌نویس بودجه، اوکراین برای پوشش هزینه‌های نظامی خود به ۲۵.۴ میلیارد دلار بودجه اضافی از سوی حامیان غربی نیاز دارد. این مبلغ معادل حدود ۳۱ درصد از کل درآمد‌هایی است که کی‌یف قصد دارد از منابع داخلی تأمین کند.

منبع: تاس