باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد تخصصی نیروگاه‌های خورشیدی کشور، روزهای ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود. این کنفرانس با تمرکز ویژه بر رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل اخذ مجوزها، تأمین مالی بانکی، تحلیل توجیه اقتصادی در تابلوسبز بورس انرژی و قوانین بالادستی (ماده ۱۲ و ماده ۶۱)، میزبان ارکان حاکمیتی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و متخصصان انرژی خواهد بود.

در این کنفرانس تلاش شده تا به نیازهای فنی اقتصادی مورد تقاضا جهت سرمایه گذاری در بخش نیروگاه‌های خورشیدی پاسخ داده شود. شرایط اخذ مجوز و زمین، تامین مالی و تسهیلات، هزینه و درآمد نیروگاهها در مدلهای مختلف فروش، الزامات اتصال به شبکه برق، تامین برق از تابلوسبز بورس انرژی، تشریح مدلهای مختلف سرمایه گذاری، بررسی سیاست های تکلیفی دولت در حوزه های صنعتی و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

در حاشیه این رویداد، نمایشگاهی از پیمانکاران و تولیدکنندگان حوزه خورشیدی با حضور بیش از ۴۰ شرکت برپا خواهد بود که فرصت مناسبی برای مذاکره های بیزینسی و شبکه سازی در صنعت سولار می باشد.

وزارت نیرو، صمت، توانیر، ساتبا، شرکت شهرکهای صنعتی و دیگر تشکل های صنفی حوزه انرژی های تجدیدپذیر از جمله حامیان این گردهمایی بیزینسی هستند.

علاوه بر دو روز کنفرانس، کارگاه‌های تخصصی زیر در حاشیه این رویداد برگزار می‌گردد که عبارتند از:

کارگاه یک روزه واردات پنل و تجهیزات خورشیدی، بازرگانی؛ تخصیص ارز و گمرک

کارگاه یک روزه بررسی فنی اقتصادی انواع باتری و ذخیره ساز‌های صنعتی

کارگاه یک روزه طراحی و نصب عملی نیروگاه‌های خورشیدی مختلف

کارگاه یک روزه عملیات اجرائی و نصب تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ

کارگاه یک روزه آشنایی با طراحی الکتریکال و حفاظت نیروگاه خورشیدی

کارگاه یک روزه طراحی نقشه‌ها و پلان‌های نیروگاه خورشیدی با PVcase

کارگاه یک روزه اتصال به شبکه نیروگاه‌های خورشیدی با نرم افزار DIgSILENT

کارگاه یک روزه خرید و فروش در تابلوسبز بورس انرژی، محاسبه قبوض و قرداد‌ها