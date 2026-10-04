پایش ۶۰ برنامه عملیاتی برای تامین برق دوره سرد سال

معاون برق و انرژی وزارت نیرو *۶۰ برنامه عملیاتی* را که با هدف تامین برق دوره سرد سال و با محوریت مدیریت بهینه مصرف سوخت نیروگاهی، مدیریت مصرف و آمادگی نیروگاه‌ها و شبکه به ویژه برای استان‌های تدوین شده را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه ویژه پایش برنامه‌های عملیاتی تأمین برق دوره سرد سال با حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو و مدیران‌عامل شرکت‌های مادر تخصصی *تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و شرکت مدیریت شبکه برق ایران* برگزار شد.

هم‌افزایی همه‌جانبه ارکان وزارت نیرو 

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر آمادگی کامل صنعت برق در برابر محدودیت‌های احتمالی سوخت گاز به‌ویژه در مناطق شمالی کشور خاطرنشان کرد: «تأمین برق در زمستان امسال نیازمند انضباط عملیاتی دقیق است؛ از این‌رو بسته جامع ۶۰ برنامه عملیاتی با تفکیک مأموریت شرکت‌های تولید، انتقال، توزیع، مدیریت شبکه، برق‌آبی، تجدیدپذیر تدوین شده که ضروری است با جدیت به مرحله اجرا درمی‌آید.»

رجبی مشهدی با تشریح سرفصل‌های این برنامه عملیاتی ماموریت‌های هریک از ارکان صنعت برق را ابلاغ نمود:

تولید برق حرارتی: ذخیره سازی سوخت و اجرای ضربتی طرح‌های احداث مخازن جدید سوخت و همچنین اجرای طبق برنامه تعمیرات اساسی نیروگاه‌های کشور برای به حداکثر رساندن ضریب آمادگی واحد‌های بخاری در اوج مصرف زمستان.

توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع سراسر کشور: اعمال برنامه‌های مدیریت و کاهش مصرف در سناریو‌های مختلف و مدیریت هوشمند بار، پایش و محدودسازی مشترکان پرمصرف با نصب کنتور‌های هوشمند و ارتقای تاب‌آوری خطوط انتقال و توزیع به خصوص گلوگاه‌های انتقال برق از جنوب به شمال و افزایش واردات برق از طریق صنایع پتروشیمی

مدیریت شبکه برق کشور: پایش لحظه‌ای و هوشمند تراز تولید و تقاضا، صیانت از پایداری شبکه و بهینه‌سازی ارایش تولید نیروگاه‌های کشور با حداکثریازی ظرفیت‌های تبادل منطقه‌ای.

توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر (ساتبا): تسریع در اتصال پروژه‌های جدید نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه به ویژه در استان‌های تحت تنش گازی و اجرای طرح‌های ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف.

مدیریت منابع آب: تنظیم دقیق الگو‌های رهاسازی و بهره‌برداری بهینه از توان نیروگاه‌های برق‌آبی متناسب با تراز آب مخازن سدها.

ستاد وزارت نیرو: سیاستگذاری اطلاع رسانی و آگاه سازی مشترکان برق و انرژی و اخذ مصوبات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تامین برق زمستان.

تصمیمات حیاتی پیرامون ذخیره‌سازی سوخت و آمادگی اضطراری

سخنگوی صنعت برق در پایان با اشاره به مصوبات این جلسه تصریح کرد: «در این نشست، راهکار‌های افزایش موجودی مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها، تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی با وزارت نفت برای تأمین حداکثری گاز طبیعی، و همچنین تدوین و اجرای سناریو‌های هشدار، اضطرار و بحران برای مواجهه با افت ناگهانی دما و افزایش تقاضای برق به خصوص در استان‌های تحت تنش گازی به تصویب رسید.»

وی تأکید کرد: «امیدواریم با اجرای دقیق این ۶۰ برنامه عملیاتی و همکاری ارزشمند هموطنان در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف گاز و برق، از دوره سرد سال جاری با کمترین تبعات عبور کنیم.»

برچسب ها: تامین برق ، هوای سرد
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پایش ۶۰ برنامه عملیاتی برای تامین برق دوره سرد سال