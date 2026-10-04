باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز لایحه شهردار تهران برای انتخاب دو نفر نماینده شرکت مهندسی شهرداری رای گیری می‌شود، اظهار کرد: انتخاب دو نفر قائم مقام ذیحساب، نامگذاری معابر و بررسی گزارشات حسابرسی نیز در دستور قرار دارد.

وی در مورد اجرای طرح تورم صفر در تهران یادآور شد: در راستای جلوگیری از تورم مباحثی صورت گرفته بود و در مواردی که نیاز به مجوز شورا و به کارگیری امکانات باشد، مجوز‌ها از شورا اخذ می‌شود، اما قیمت کمتر در شرکت شهروند و میادین همواره اعمال می‌شده به طوریکه در میادین تره‌بار قیمت ۳۰ درصد کمتر از بازار است. در این ۶ ماه از بانک مرکزی نیز برای خرید‌های خارجی جهت تخصیص ارز ثابت کمک گرفته شده و خرید انبوه داخلی و پیش‌خرید آن تا حد زیادی انجام شده است.

وی افزود: دولت بودجه‌ای برای کمک ندارد و این موضوع نیازی به بودجه ندارد و شهرداری بر خرید و توزیع آن مدیریت می‌کند. پرداخت ۴ میلیون تومان به متولدین سال ۱۴۰۵ باید بررسی شود که ببینیم این هزینه از چه منبعی پرداخت می‌شود.

چمران با بیان اینکه تامین ارزاق برای مدت ۶ ماه اقدامی زمان‌بر و نیازمند مدیریت است، گفت: امیدواریم این مدیریت قیمت در تثبیت آت اثرگذار باشد. این طرح برای شهروندان تهرانی است و با کارت ملی انجام می‌شود. کسانی که ساکن تهران هستند آدرس خود را اعلام خواهند کرد و خرید را انجام خواهند داد. افراد از طریق سامانه شهرزاد و حضور در فروشگاه‌های شهروند و میادین خرید خواهند کرد.

وی در مورد برگزاری انتخابات شوراها، تصریح کرد: نمی‌دانیم چه نفعی از اعلام کردن‌ها می‌برند. مگر آنها مسئولند که اعلام می‌کنند؟ دوستان عزیز ما تاریخ‌های مختلف اعلام می‌کنند. تقاضای بنده این است تا زمان اعلام شعام در مورد آن اظهار نظر نکنند. صلاح کشور بایستی تعیین شود و بر اساس آن فعالیت کرد. ما اصراری نداریم و آماده هستیم، اما شورا‌ها کار خود را انجام می‌دهند. روی هوا نگه داشتن و اعلام این مسائل مطلوب نیست.

رئیس شورای شهر تهران گفت: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم. بنده خودم آماده بودم. آنچه شعام گفته که انتخابات دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار می‌شود، برای این است که اقدامات اثبات شود. زمانی که خواستیم در انتخابات شرکت کنیم در مورد گروه‌ها و لیست‌ها صحبت می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد افزایش نرخ تاکسی توسط برخی رانندگان، خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی باید رسیدگی‌کند. باید نظارت‌های کافی صورت بگیرد. نرخ تاکسی افزایش نیافته و بر اساس نرخ مصوب شورا این نرخ هر سال یکبار افزایش می‌یابد. شهرداری و شورا هیچ‌گونه افزایش نرخ را پیشنهاد ندادند بلکه بر تثبیت قیمت‌ها اصرار دارند.

وی در رابطه با شخصی‌سازی کارت بلیت و استفاده از کارت ملی به عنوان کارت بلیت، گفت: اگر کارت بلیت‌ها شخصی‌سازی شود اتفاق خوبی است. این موضوع از قبل مطرح شده و اگر افراد با کارت ملی تمام کار‌های خود را انجام دهند و مجبور نباشند کارت‌های متعددی داشته باشند، اتفاق مثبتی است.

چمران در صحن شورا نیز از رئیس جمهور درخواست کرد که از واژه تسلیم استفاده نکند و در ادامه سخنان خود گفت: ترامپ باید دستان خود را بالا ببرد و تسلیم شود. ما باید حقایق را بازگو کنیم. چه اصراری داریم که همواره بگوییم ما تسلیم نمی‌شویم. مثل این است که وظیفه ما این است تسلیم شویم.

وی افزود: ترامپ با ادبیات خود می‌گوید که ایران باید تسلیم شود؛ غلط می‌کند. این اوست که باید تسلیم شود. قطعاً و یقیناً پیروزی با امت اسلامی است و به این پیروزی نهایی دست خواهیم یافت.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: وزیر خزانه داری آمریکا که برای ما برنامه چیده بود امروز می‌گوید که مردم آمریکا زیر چرخ‌های تورم در حال له شدن هستند.

منبع: سایت شهر