با ورود سامانه بارشی، اولین باران پاییزی در استان چهارمحال و بختیاری بارید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - نخستین باران پاییزی استان چهارمحال و بختیاری در حالی از راه رسید که نقشه‌های هواشناسی از پاییزی متفاوت خبر می‌دهند. بارش‌هایی که می‌تواند برای زمین های تشنه یک فرصت طلایی باشد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بارش‌های شامگاه گذشته در کوهرنگ بیشترین و در فارسان کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.
 
شهرکرد ۷.۱ میلیمتر
کوهرنگ ۹.۴ میلیمتر
اردل ۴.۸ میلیمتر
سامان ۶.۲ میلیمتر
فرخشهر ۳.۹ میلیمتر
فارسان ۳.۳ میلیمتر 
ایل‌ بیگی ۴ میلیمتر

به گفته مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری، به دنبال پدیده الینو، پاییز پر بارشی را در کشور و استان در پیش خواهیم داشت.

برچسب ها: باران باران ، پاییز ، هواشناسی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
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