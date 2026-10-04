باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی و حضور کودکان در کودکستان‌ها، ضمن تبریک آغاز سال نو تحصیلی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها، بر اهمیت یادگیری ارزش‌ها و آمادگی برای مقابله با چالش‌های آینده از طریق دانش و توانمندی تأکید کرد.

وی افزود: در مسیر یادگیری تلاش کنید تا دوستان خوبی پیدا کنید و با کمک یکدیگر، دانش و مهارت‌های جدید را بیاموزید.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به حوادث تاریخی و اهمیت آگاهی از وقایع کشور، ضمن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، بر ضرورت تقویت بنیه علمی نسل جدید تأکید کرد.

وی اظهار کرد: ما از حوادثی همچون حمله رژیم صهیونیستی و جنایات بین‌المللی آگاه هستیم و یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید را گرامی می‌داریم. هدف ما این است که با تکیه بر علم، قدرت و توانمندی، از کشور عزیز خود دفاع کنیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های آموزشی و فرهنگی پیش‌بینی شده برای دوران کودکی، ابراز امیدواری کرد که این سال تحصیلی برای کودکان همراه با لذت و یادگیری همراه باشد.