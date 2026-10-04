سردار الهی: روحانیون در خط مقدم حفظ وحدت و امیدآفرینی هستند

فرمانده انتظامی استان کردستان با قدردانی از نقش علما و روحانیون در حفظ امنیت و وحدت جامعه گفت: روحانیون و علمای استان همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب و ایجاد امید در میان مردم نقش‌آفرین بوده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرمان صالحی _ سردار یحیی الهی در دیدار با ماموستا رسمتی نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان سنندج، اظهار کرد: مجموعه انتظامی خود را امانتدار خون شهدا می‌داند و وظیفه ما حفظ امنیت مردم و صیانت از جان، مال و ارزش‌های جامعه است.

وی افزود: مردم کردستان در طول سال‌های گذشته همواره در میدان حضور داشته‌اند و پشتیبان نیروهای حافظ امنیت بوده‌اند و مجموعه انتظامی نیز در کنار مردم برای تأمین امنیت و خدمت به آنان ایستاده است.

الهی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه گفت: در چنین شرایطی نقش علما و روحانیون در امیدآفرینی و دعوت مردم به صبر، استقامت و پایداری اهمیت ویژه‌ای دارد.

ماموستا رستمی: بصیرت و زمان‌شناسی، سلاح مقابله با توطئه‌های دشمن است

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سنندج نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت تقویت بصیرت در جامعه گفت: اگر مسئولان، مردم و نیروهای وفادار به نظام زمان و موقعیت را به‌درستی نشناسند، دشمن می‌تواند از فرصت‌ها برای نفوذ و ایجاد اختلاف استفاده کند.

ماموستا فایق رستمی با قدردانی از فداکاری نیروهای انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی ضامن امنیت جامعه و حافظ جان، مال و ناموس مردم است و صبر و شکیبایی این نیرو در مواجهه با برخی حوادث، بسیاری از نقشه‌های دشمن برای ایجاد اختلاف و تحریک جوانان را خنثی کرد.

وی با اشاره به نقش علما در وحدت و پیگیری مطالبات مردم افزود: علما در کنار دعوت جامعه به وحدت و همدلی، وظیفه دارند مطالبات مردم را به مسئولان منتقل کنند؛ چراکه مردم سرمایه اصلی کشور هستند و باید در کنار تأمین امنیت، برای رفع مشکلات معیشتی و مقابله با تبعیض نیز تلاش شود.

برچسب ها: هفته نیروی انتظامی ، نیروی انتظامی کردستان ، ماموستا رستمی ، دیدار ، کردستان ، سنندج
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