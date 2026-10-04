باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند -کریل دیمیتری‌یف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در امور سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی، تأکید کرد که اتحادیه اروپا برای پشت سر گذاشتن زمستان پیش‌رو به صادرات انرژی روسیه نیاز دارد.

دیمیتری‌یف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زمستان در راه است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، اشتباهات سرسختانه و ایدئولوژیک اتحادیه اروپا در حوزه انرژی، همین حالا پیامد‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. اروپا برای بقا به انرژی روسیه نیاز دارد.»

اظهارات دیمیتری‌یف در حالی مطرح شده است که شماری از مقام‌های اروپایی درباره افزایش قیمت انرژی در زمستان پیش‌رو هشدار داده‌اند؛ افزایشی که به گفته این گزارش، تحت تأثیر بحران ادامه‌دار میان آمریکا و ایران قرار دارد.

منبع: ریا