نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه با انتقاد از سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپا گفت کاهش وابستگی این اتحادیه به انرژی روسیه پیامد‌های گسترده‌ای داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند -کریل دیمیتری‌یف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در امور سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی، تأکید کرد که اتحادیه اروپا برای پشت سر گذاشتن زمستان پیش‌رو به صادرات انرژی روسیه نیاز دارد.

دیمیتری‌یف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زمستان در راه است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، اشتباهات سرسختانه و ایدئولوژیک اتحادیه اروپا در حوزه انرژی، همین حالا پیامد‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. اروپا برای بقا به انرژی روسیه نیاز دارد.»

اظهارات دیمیتری‌یف در حالی مطرح شده است که شماری از مقام‌های اروپایی درباره افزایش قیمت انرژی در زمستان پیش‌رو هشدار داده‌اند؛ افزایشی که به گفته این گزارش، تحت تأثیر بحران ادامه‌دار میان آمریکا و ایران قرار دارد.

منبع: ریا

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، گاز روسیه
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