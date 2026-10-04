باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- مرتضی نیکخوی‌مفرد، دبیر هفته جهانی فضا، در آیین آغاز این رویداد با تبریک هفته جهانی فضا به مردم، نمایندگان مجلس، اهالی رسانه، خانواده ارتباطات و فعالان صنعت فضایی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۰ برگزاری مراسم هفته جهانی فضا را در کشور آغاز کرده و امسال بیست‌وششمین دوره این رویداد در ایران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهداف هفته جهانی فضا افزود: آموزش و افزایش آگاهی عمومی درباره فواید بهره‌برداری از فضا، استفاده از ظرفیت‌های فضایی برای توسعه اقتصادی پایدار، جلب حمایت عمومی از برنامه‌های فضایی، تشویق کودکان و نوجوانان به فراگیری علوم و توجه به آینده، ترویج شکل‌گیری نهاد‌های مرتبط با فضا و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف این رویداد جهانی است.

نیکخوی‌مفرد با بیان اینکه ایران طی سال‌های گذشته در شمار کشور‌های پیشرو از نظر ثبت و برگزاری رویداد‌های هفته جهانی فضا قرار داشته است، گفت: سال گذشته ۲۳۴ رویداد در سراسر کشور برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران همواره جزو ۱۰ کشور نخست جهان از نظر تعداد رویداد‌های ثبت‌شده هفته جهانی فضا بوده و در برخی سال‌ها نیز رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است.

نام‌گذاری روز‌های هفته جهانی فضا با محوریت ماهواره‌بر‌های ایرانی

دبیر هفته جهانی فضا با اشاره به نام‌گذاری روز‌های این هفته بر اساس شعار جهانی و دستاورد‌های صنعت فضایی کشور اظهار کرد: امسال با توجه به پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه پرتابگر‌ها و انتخاب شعار جهانی «انقلاب ماهواره‌برها»، روز‌های هفته جهانی فضا نیز با محوریت ماهواره‌بر‌های ایرانی نام‌گذاری شده است.

وی افزود: در این نام‌گذاری، ماهواره‌بر‌های سفیر، سیمرغ، ذوالجناح، قاصد، قائم و ققنوس مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مشارکت گسترده استان‌ها در برنامه‌های هفته جهانی فضا

نیکخوی‌مفرد با اشاره به آغاز همزمان برنامه‌های هفته جهانی فضا در سراسر کشور گفت: از ساعت ۹:۳۰ صبح، مجموعه برنامه‌های حضوری و مجازی این هفته در استان‌های مختلف آغاز شده و امسال نیز تلاش شده است ظرفیت‌های ملی، استانی، دانشگاهی، آموزشی و بخش خصوصی در این رویداد مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان فضایی ایران در طول سال برنامه‌های مختلف ترویجی و آموزشی را با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌کند، اما در هفته جهانی فضا، این فعالیت‌ها به یک حرکت ملی تبدیل می‌شود و بخش‌های مختلف کشور در آن مشارکت می‌کنند.

تمرکز ویژه بر دانش‌آموزان و مناطق محروم

دبیر هفته جهانی فضا، یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های امسال را توسعه آموزش‌های فضایی برای کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: در برنامه‌های ترویجی و آموزشی، تمرکز ما بیش از گذشته بر جامعه دانش‌آموزی است و در کنار برنامه‌های دانشگاهی و تخصصی، تلاش شده است دانش‌آموزان در سراسر کشور با علوم و فناوری فضایی آشنا شوند.

وی از اجرای طرح توزیع کتاب و محصولات آموزشی در مناطق محروم خبر داد و افزود: سازمان فضایی ایران با حمایت وزارت ارتباطات در طول سال موضوع دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق محروم به منابع آموزشی حوزه فضا را دنبال می‌کند و این موضوع در هفته جهانی فضا نیز با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.

نیکخوی‌مفرد همچنین از رونمایی پنج عنوان کتاب و محصول فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان با موضوع فناوری فضایی در این هفته خبر داد.

«کاوش از مدار»؛ مسابقه دانش‌آموزی برای پردازش داده‌های فضایی

وی یکی دیگر از برنامه‌های شاخص امسال را برگزاری مسابقه دانش‌آموزی «کاوش از مدار» عنوان کرد و گفت: در این مسابقه، داده‌های خام فضایی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا آنها با استفاده از این داده‌ها، پروژه‌های خود را در استان و شهر محل سکونتشان انجام دهند و نتایج حاصل از پردازش داده‌ها توسط کارشناسان سازمان فضایی ایران ارزیابی خواهد شد.

دبیر هفته جهانی فضا همچنین به همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در سراسر کشور مجموعه‌ای از رویداد‌های علمی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و برنامه‌هایی همچون فراخوان مسابقه یک‌ماهه داستان‌نویسی با موضوع «انقلاب ماهواره‌بر» و رویداد‌های آموزشی برخط ویژه دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم متوسطه در دستور کار قرار دارد.

دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار سازمان فضایی

نیکخوی‌مفرد با اشاره به حضور طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها و مجموعه‌های علمی در برنامه‌های هفته جهانی فضا اظهار کرد: سازمان‌ها و مراکز تخصصی حوزه فضایی، دستگاه‌های بهره‌بردار از خدمات فضایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، انجمن‌ها و نهاد‌های خصوصی، وزارت آموزش و پرورش، پژوهش‌سراها، شرکت‌های خصوصی و مجموعه‌های دانش‌بنیان از جمله مشارکت‌کنندگان این رویداد هستند.

وی ادامه داد: در تهران نیز برنامه‌های متنوعی با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تخصصی برگزار خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به برنامه‌های مشترک با دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی، سازمان هواشناسی کشور، سازمان نقشه‌برداری کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

برگزاری اختتامیه هفته جهانی فضا در سالن حجاب

دبیر هفته جهانی فضا در پایان گفت: مجموعه برنامه‌های این هفته با برگزاری نشست‌های تخصصی، برنامه‌های ترویجی در دانشگاه‌ها و مدارس و رویداد‌های علمی و آموزشی در سراسر کشور ادامه خواهد یافت و آیین اختتامیه نیز با محوریت برنامه‌های دانش‌آموزی در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها، ایجاد ارتباط میان جامعه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، با ظرفیت‌های علمی و فناوری فضایی کشور و فراهم کردن زمینه‌ای برای نقش‌آفرینی نسل آینده در مسیر توسعه صنعت فضایی ایران است.