باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- مرتضی نیکخویمفرد، دبیر هفته جهانی فضا، در آیین آغاز این رویداد با تبریک هفته جهانی فضا به مردم، نمایندگان مجلس، اهالی رسانه، خانواده ارتباطات و فعالان صنعت فضایی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۰ برگزاری مراسم هفته جهانی فضا را در کشور آغاز کرده و امسال بیستوششمین دوره این رویداد در ایران برگزار میشود.
وی با اشاره به اهداف هفته جهانی فضا افزود: آموزش و افزایش آگاهی عمومی درباره فواید بهرهبرداری از فضا، استفاده از ظرفیتهای فضایی برای توسعه اقتصادی پایدار، جلب حمایت عمومی از برنامههای فضایی، تشویق کودکان و نوجوانان به فراگیری علوم و توجه به آینده، ترویج شکلگیری نهادهای مرتبط با فضا و تقویت همکاریهای بینالمللی از مهمترین اهداف این رویداد جهانی است.
نیکخویمفرد با بیان اینکه ایران طی سالهای گذشته در شمار کشورهای پیشرو از نظر ثبت و برگزاری رویدادهای هفته جهانی فضا قرار داشته است، گفت: سال گذشته ۲۳۴ رویداد در سراسر کشور برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران همواره جزو ۱۰ کشور نخست جهان از نظر تعداد رویدادهای ثبتشده هفته جهانی فضا بوده و در برخی سالها نیز رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است.
دبیر هفته جهانی فضا با اشاره به نامگذاری روزهای این هفته بر اساس شعار جهانی و دستاوردهای صنعت فضایی کشور اظهار کرد: امسال با توجه به پیشرفتهای حاصلشده در حوزه پرتابگرها و انتخاب شعار جهانی «انقلاب ماهوارهبرها»، روزهای هفته جهانی فضا نیز با محوریت ماهوارهبرهای ایرانی نامگذاری شده است.
وی افزود: در این نامگذاری، ماهوارهبرهای سفیر، سیمرغ، ذوالجناح، قاصد، قائم و ققنوس مورد توجه قرار گرفتهاند.
نیکخویمفرد با اشاره به آغاز همزمان برنامههای هفته جهانی فضا در سراسر کشور گفت: از ساعت ۹:۳۰ صبح، مجموعه برنامههای حضوری و مجازی این هفته در استانهای مختلف آغاز شده و امسال نیز تلاش شده است ظرفیتهای ملی، استانی، دانشگاهی، آموزشی و بخش خصوصی در این رویداد مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان فضایی ایران در طول سال برنامههای مختلف ترویجی و آموزشی را با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار میکند، اما در هفته جهانی فضا، این فعالیتها به یک حرکت ملی تبدیل میشود و بخشهای مختلف کشور در آن مشارکت میکنند.
دبیر هفته جهانی فضا، یکی از محورهای اصلی برنامههای امسال را توسعه آموزشهای فضایی برای کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: در برنامههای ترویجی و آموزشی، تمرکز ما بیش از گذشته بر جامعه دانشآموزی است و در کنار برنامههای دانشگاهی و تخصصی، تلاش شده است دانشآموزان در سراسر کشور با علوم و فناوری فضایی آشنا شوند.
وی از اجرای طرح توزیع کتاب و محصولات آموزشی در مناطق محروم خبر داد و افزود: سازمان فضایی ایران با حمایت وزارت ارتباطات در طول سال موضوع دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق محروم به منابع آموزشی حوزه فضا را دنبال میکند و این موضوع در هفته جهانی فضا نیز با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
نیکخویمفرد همچنین از رونمایی پنج عنوان کتاب و محصول فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان با موضوع فناوری فضایی در این هفته خبر داد.
وی یکی دیگر از برنامههای شاخص امسال را برگزاری مسابقه دانشآموزی «کاوش از مدار» عنوان کرد و گفت: در این مسابقه، دادههای خام فضایی در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد تا آنها با استفاده از این دادهها، پروژههای خود را در استان و شهر محل سکونتشان انجام دهند و نتایج حاصل از پردازش دادهها توسط کارشناسان سازمان فضایی ایران ارزیابی خواهد شد.
دبیر هفته جهانی فضا همچنین به همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در سراسر کشور مجموعهای از رویدادهای علمی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان برگزار میشود و برنامههایی همچون فراخوان مسابقه یکماهه داستاننویسی با موضوع «انقلاب ماهوارهبر» و رویدادهای آموزشی برخط ویژه دانشآموزان پایههای اول و دوم متوسطه در دستور کار قرار دارد.
نیکخویمفرد با اشاره به حضور طیف گستردهای از دستگاهها و مجموعههای علمی در برنامههای هفته جهانی فضا اظهار کرد: سازمانها و مراکز تخصصی حوزه فضایی، دستگاههای بهرهبردار از خدمات فضایی، دانشگاهها و مراکز علمی، انجمنها و نهادهای خصوصی، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشسراها، شرکتهای خصوصی و مجموعههای دانشبنیان از جمله مشارکتکنندگان این رویداد هستند.
وی ادامه داد: در تهران نیز برنامههای متنوعی با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی و تخصصی برگزار خواهد شد که از جمله آنها میتوان به برنامههای مشترک با دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی، سازمان هواشناسی کشور، سازمان نقشهبرداری کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد.
دبیر هفته جهانی فضا در پایان گفت: مجموعه برنامههای این هفته با برگزاری نشستهای تخصصی، برنامههای ترویجی در دانشگاهها و مدارس و رویدادهای علمی و آموزشی در سراسر کشور ادامه خواهد یافت و آیین اختتامیه نیز با محوریت برنامههای دانشآموزی در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این برنامهها، ایجاد ارتباط میان جامعه، بهویژه کودکان و نوجوانان، با ظرفیتهای علمی و فناوری فضایی کشور و فراهم کردن زمینهای برای نقشآفرینی نسل آینده در مسیر توسعه صنعت فضایی ایران است.