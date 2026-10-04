باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- علیرضا کاظمی،وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در واکنش به انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی پیرامون استعفای معلمان به دلایل اقتصادی، ضمن تکذیب این ادعاها، را اخبار جعلی دانست.

وی با اشاره به شعار «عدالت، کیفیت و هویت» گفت: این سه محور در دوره پیش‌دبستانی بیش از هر دوره دیگری معنا و مصداق پیدا می‌کند. زمانی می‌توانیم از عدالت آموزشی سخن بگوییم که همه کودکان، حتی در دورافتاده‌ترین مناطق روستایی کشور، امکان بهره‌مندی از دوره‌های پیش‌دبستانی را داشته باشند.

کاظمی ادامه داد: کیفیت آموزش نیز زمانی محقق می‌شود که دوره پیش‌دبستانی به‌درستی شکل بگیرد و کودکان بتوانند این دوره را با کیفیت مناسب پشت سر بگذارند. مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد کودکانی که دوره پیش‌دبستانی را طی می‌کنند، در دوره ابتدایی و دوره‌های بعدی از آموزش باکیفیت‌تری برخوردار خواهند بود.

وی همچنین هویت را یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم دوره پیش‌دبستانی عنوان کرد و گفت: هویتی که در این دوره شکل می‌گیرد، می‌تواند هویتی پایدار باشد؛ بنابراین تمام تلاش و برنامه‌های ما این است که در چارچوب برنامه‌های درسی و بسته‌های تربیتی، آموزش و تربیت بهتری را برای کودکان رقم بزنیم.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش مربیان در تحقق اهداف دوره پیش‌دبستانی بیان کرد: لازمه این کار، برخورداری از مربیان توانمند است. برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا مربیان این دوره از میان افراد شایسته و بر اساس معیارهای علمی، شایستگی‌های معلمی و صلاحیت‌های عمومی انتخاب شوند.

کاظمی افزود: دوره‌های ضمن خدمت متعددی نیز برای مربیان برگزار شده و مدرسان خوبی در این زمینه تربیت شده‌اند. اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده و امیدواریم بتوانیم شرایط دوره پیش‌دبستانی را روزبه‌روز بهبود ببخشیم.

وزیر آموزش وپرورش گفت: اخبار منتشر شده درباره استعفای معلمان کذب محض است.