باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ اعلام شد و رتبه‌های برتر گروه‌های آزمایشی مختلف مشخص شدند؛ حالا یکی از پرسش‌های مورد توجه داوطلبان این است که رتبه‌های برتر کنکور، خودشان چه رشته‌ای و کدام دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند.

در میان رتبه‌های برتر امسال، مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف یکی از انتخاب‌های پرتکرار است و در کنار آن، دانشگاه تهران نیز در میان گزینه‌های موردنظر رتبه‌های برتر گروه‌های مختلف دیده می‌شود.

ریاضی؛ کامپیوتر شریف در صدر انتخاب‌ها

امیرکیان رئیسی بهان رتبه دوم گروه ریاضی قصد دارد در رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ادامه تحصیل دهد. نیلسا حیدریان رتبه پنجم ریاضی نیز احتمالاً مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب خواهد کرد.

امیرافزار دهقانی رتبه هفتم ریاضی با احتمال ۹۹ درصد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب می‌کند. صدرا بهرامی رتبه نهم ریاضی هم دانشگاه تهران را مدنظر دارد، اما هنوز رشته موردنظر خود را اعلام نکرده است.

انسانی؛ حقوق و روان‌شناسی در دانشگاه تهران

پریزاد نیرومند رتبه اول گروه انسانی حقوق دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل می‌خواهد. یاس هاشمی رتبه دوم انسانی روان‌شناسی دانشگاه تهران را مدنظر دارد. محمدحسین تقدیسی لاریجانی رتبه چهارم انسانی احتمالاً رشته حقوق را انتخاب می‌کند و برای دانشگاه بین تهران و امام صادق (ع) مردد است. زهرا گلی‌زاده رتبه هفتم انسانی هنوز تصمیم قطعی برای انتخاب رشته نگرفته است.

تجربی؛ انتخاب رشته رتبه یک هنوز مشخص نیست

آرش محمدی رتبه اول گروه علوم تجربی هنوز رشته و دانشگاه موردنظر خود را اعلام نکرده است. علی حمزه‌ای رتبه هشتم تجربی، پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب موردنظر خود اعلام کرده است.

هنر؛ از نقاشی دانشگاه تهران تا طراحی پارچه

هدی ناصری طاهری رتبه دوم هنر، به رشته طراحی پارچه در دانشگاه هنر علاقه دارد. آتوسا محمدپناه رتبه چهارم هنر هم احتمالاً رشته نقاشی دانشگاه تهران را انتخاب خواهد کرد.

زبان؛ هدف رتبه سوم، دانشگاه تهران

ساینا دهقان دهنوی رتبه سوم گروه زبان‌های خارجی قصد دارد در رشته زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران ادامه تحصیل دهد.

در مجموع، از میان انتخاب‌های اعلام‌شده رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۵، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران بیشترین تکرار را دارند؛ با این حال، برای بخشی از رتبه‌های برتر هنوز انتخاب رشته قطعی نشده و باید منتظر اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشگاه‌ها ماند.