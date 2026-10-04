رئیس خانه تجارت ازبکستان در ایران، پیشنهاد ایجاد یک هاب مشترک لجستیکی و تجاری در ازبکستان را با هدف توسعه تجارت دو کشور و اتصال به زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - احسان جاویدنیا، رئیس خانه تجارت ازبکستان در ایران، پیشنهاد ایجاد یک هاب مشترک لجستیکی و تجاری در ازبکستان را با هدف توسعه تجارت دو کشور و اتصال به زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای مطرح کرد.

وی گفت: «با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر در مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت، پیشنهاد می‌کنیم مجموعه‌ای متشکل از بندر خشک، ترمینال بار، انبارهای کالا و مرکز دائمی عرضه و بازاریابی محصولات در ازبکستان ایجاد شود؛ مجموعه‌ای که خدمات لجستیکی و تجاری را به‌صورت یکپارچه ارائه دهد.

جاویدنیا افزود: مرکز دائمی عرضه و بازاریابی، امکان حضور مستمر تولیدکنندگان ایرانی در بازار ازبکستان و معرفی محصولات به خریداران منطقه را فراهم می‌کند. مشاهده و بررسی مستقیم کالا توسط خریداران، در کنار رصد دقیق تقاضا، رقبا و نیازهای بازار توسط تولیدکنندگان، می‌تواند ورود به بازار را با اطمینان بیشتر، ریسک کمتر و سهولت بالاتر همراه کند.

وی ادامه داد: این حضور می‌تواند با هدایت و تسهیل‌گری خانه تجارت ازبکستان در ایران، در قالب کنسرسیوم‌های تجاری یا به‌صورت مستقیم توسط شرکت‌ها انجام شود و زمینه بازاریابی مشترک، تجمیع ظرفیت عرضه و توسعه قراردادهای تجاری را فراهم سازد.

رئیس خانه تجارت ازبکستان در ایران درباره ظرفیت انبارداری این مجموعه گفت: ترمینال پیشنهادی می‌تواند علاوه بر پشتیبانی از مبادلات دو کشور، محل تجمیع، نگهداری و توزیع کالاهای ورودی از چین باشد. شرکت‌های چینی نیز می‌توانند کالاهای مورد نیاز بازار ایران را در این مرکز دپو کرده و متناسب با سفارش و تقاضای خریداران ایرانی ارسال کنند.

جاویدنیا تأکید کرد: هدف، شکل‌گیری یک مرکز منطقه‌ای برای اتصال تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و خریداران است؛ مرکزی که عرضه محصولات، انبارداری، حمل‌ونقل و توزیع را در یک مجموعه به هم پیوند دهد و امکان صادرات مجدد و تأمین منظم کالا را فراهم کند. اجرای این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد و تسهیلات گمرکی، در چارچوب مقررات ازبکستان و با مشارکت بخش خصوصی و هماهنگی نهادهای مسئول قابل بررسی است.

برچسب ها: تجارت ، لجستیک
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