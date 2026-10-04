باشگاه خبرنگاران جوان - در سرزمینی که جنگ، زندگی روزمره را با مرگ و ویرانی درآمیخته است، امید همچنان راهی برای ادامه‌دادن می‌گشاید. مستند «نحیط» به تهیه‌کنندگی محمدهادی نعمتی و نویسندگی و کارگردانی اخسان شادمانی، تولید شبکه پرس‌تی‌وی، قصه زنی ۲۵ ساله و پرستار در غزه را بازگو می‌کند که در میان دشواری‌های جنگ، برای زنده‌ماندن و حفظ امید تلاش می‌کند.

شخصیت محوری «نحیط»، یعنی ساره فوزی ناصر، در این مستند از تجربه شخصی خود در غزه می‌گوید؛ تجربه‌ای آمیخته با ترس، فقدان و روز‌هایی که بقا به یکی از دشوارترین چالش‌های زندگی تبدیل شده است.

در قلب این روایت، داغ ازدست‌دادن فرزند قرار دارد؛ پسری که اکنون شهید شده و یاد او برای ساره همچنان زنده است. او در میان اندوه این فقدان، از فرزندش با افتخار سخن می‌گوید؛ روایتی که تصویری انسانی از رنج خانواده‌های غزه در دوران جنگ ارائه می‌دهد.

زندگی ساره تنها داستان یک فقدان نیست؛ او نمونه‌ای از مردمی است که با وجود ویرانی‌های گسترده، عزیزان ازدست‌رفته و دشواری‌های روزمره، تلاش می‌کنند زندگی را ادامه دهند. در این میان، امید و شجاعت به نیرویی برای عبور از روز‌های سخت تبدیل می‌شود.

«نحیط» با تمرکز بر زندگی این زن جوان، مخاطب را به دل تجربه‌ای انسانی از جنگ در غزه می‌برد؛ جایی که در کنار رنج و سوگ، اراده برای ادامه زندگی همچنان پابرجاست.

از جمله آثار احسان شادمانی می‌توان به «داستان سفارت»، «آن هفت روز»، «در تدارک طوفان»، «داستان ساحل شرقی» و «نَبَویون» اشاره کرد. دیگر عوامل تولید این مستند نیز عبارت‌اند از تصویربرداران: عطیه حجازی و معتصم ابوعصر، اصلاح رنگ: علیرضا ملاجعفری، تدوین: بابک حیدری و مجری طرح: گروه تولیدات رسانه‌ای میقات. این اثر در واحد مستند شبکه بین‌المللی پرس تی وی با همکاری میدانی گروه فلسطینی تهیه شده است.

شبکه پرس‌تی‌وی مستند «نحیط» را امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه برای مخاطبان خود بازپخش می‌کند.

منبع: شبکه پرس‌تی‌وی