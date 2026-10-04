باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - علی اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی، در نشست تخصصی مدیران مدارس متوسطه دوم شهرستان سلماس، بر ضرورت تغییر نگاه از آموزش صرف به سمت تربیت انسان تمام‌ساحتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه دوره متوسطه دوم، حساس‌ترین برهه تحصیلی دانش‌آموزان پیش از ورود به دانشگاه و جامعه است، افزود: رسالت آموزش و پرورش تنها انتقال محتوای کتاب‌های درسی نیست، بلکه مدرسه باید کانون شکوفایی استعدادها و بازآفرینی هویت دینی و ملی باشد.

صمیمی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش مدیران مدارس، آن‌ها را «راهبر و پیشگام فرهنگی» در مسیر تربیت نسل آینده توصیف کرد.

وی با تأکید بر پیوند میان آموزش و معنویت، نماز را ستون فقرات سند تحول بنیادین دانست و افزود: مدارس ما باید جلوه‌گاه باشکوه اقامه نماز باشند و حضور مدیران و معلمان در صفوف نماز جماعت، الهام‌بخش‌ترین شیوه تربیتی برای دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند آموزشی برای مقابله با چالش‌های روز و تأکید بر مهارت‌محوری در مدارس تأکید کرد.