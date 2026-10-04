مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش سرنوشت‌ساز مدارس متوسطه در تربیت نسل آینده، مدرسه را کانون اصلی بازآفرینی هویت ملی و دینی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - علی اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی، در نشست تخصصی مدیران مدارس متوسطه دوم شهرستان سلماس، بر ضرورت تغییر نگاه از آموزش صرف به سمت تربیت انسان تمام‌ساحتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه دوره متوسطه دوم، حساس‌ترین برهه تحصیلی دانش‌آموزان پیش از ورود به دانشگاه و جامعه است، افزود: رسالت آموزش و پرورش تنها انتقال محتوای کتاب‌های درسی نیست، بلکه مدرسه باید کانون شکوفایی استعدادها و بازآفرینی هویت دینی و ملی باشد.

صمیمی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش مدیران مدارس، آن‌ها را «راهبر و پیشگام فرهنگی» در مسیر تربیت نسل آینده توصیف کرد.

وی با تأکید بر پیوند میان آموزش و معنویت، نماز را ستون فقرات سند تحول بنیادین دانست و افزود: مدارس ما باید جلوه‌گاه باشکوه اقامه نماز باشند و حضور مدیران و معلمان در صفوف نماز جماعت، الهام‌بخش‌ترین شیوه تربیتی برای دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند آموزشی برای مقابله با چالش‌های روز و تأکید بر مهارت‌محوری در مدارس تأکید کرد.

برچسب ها: مدارس متوسطه ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
نفرات برتر آزمون مدارس نمونه متوسطه دوم بوشهر معرفی شدند
اعلام ساعت کاری مدارس و ادارات آموزش و پرورش در سال جدید
برگزاری جلسه تخصصی ویژه معاونین متوسطه مناطق آموزشی ۲۲ گانه استان هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تجهیز گسترده کشاورزی سلماس برای مقابله با آفات و پایش مزارع/ از کنترل سن غلات تا نظارت بر سموم
آخرین اخبار
تجهیز گسترده کشاورزی سلماس برای مقابله با آفات و پایش مزارع/ از کنترل سن غلات تا نظارت بر سموم
 بارگاه شمس تبریزی در تراز حافظیه و سعدیه/ آغاز نهضت احیای میراث تاریخی و گشایش ۱۶۰ بسته سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی
تأکید مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بر بازگشت به اصول، مدرسه کانون اصلی تمدن‌سازی
ایمن سازی بیش از نیمی از سگهای صاحبدار ارومیه، برضد بیماری هاری