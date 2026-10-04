فرمانده انتظامی طبس از بازگرداندن اموال ۵ میلیارد ریالی به صاحبش توسط مامورین انتظامی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی طبس گفت: مأموران انتظامی پاسگاه جوخواه شهرستان طبس در جریان گشت‌زنی در محور مواصلاتی، یک دستگاه الکتروفیوژن را که بدون صاحب در حاشیه مسیر رها شده بود، مشاهده کردند.

او افزود: مأموران با توجه به ارزش قابل توجه دستگاه و در راستای صیانت از اموال شهروندان، موضوع را در دستور کار قرار داده و با انجام اقدامات لازم و تحقیقات میدانی، اطلاعیه شناسایی صاحب مال را منتشر کردند.

سرهنگ دشتستانی بیان کرد: در ادامه تحقیقات، مالک دستگاه شناسایی شد و پس از احراز مالکیت اموال مورد اشاره به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال به صاحب آن تحویل داده شد و صاحب مال که از اقدام مسئولانه و پیگیری مأموران انتظامی برای شناسایی و بازگرداندن اموالش ابراز خرسندی کرده بود، از تلاش و اقدام شایسته پلیس شهرستان طبس قدردانی کرد.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: پلیس انتظامی ، مال باخته
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