پزشکان جهادگر در مسیر خدمت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u067e\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0639\u0644\u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u06a9\u0645\u06a9 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0639\u0627\u062f\u0644\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc\u060c \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0648 \u062f\u0646\u062f\u0627\u0646\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0628\u0647 \u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n