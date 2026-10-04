باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پزشکان جهادگر در مسیر خدمت + فیلم

کاروان سلامت بنیاد علوی با حضور پزشکان جهادگر به مناطق کم‌برخوردار مهاباد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- پزشکان کاروان سلامت بنیاد علوی با هدف کمک به دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی به ۳ هزار نفر از شهروندان ارائه کردند.

 

مطالب مرتبط
پزشکان جهادگر در مسیر خدمت + فیلم
young journalists club

اردوی جهادگران دانشجوی بسیجی در میناب + فیلم

پزشکان جهادگر در مسیر خدمت + فیلم
young journalists club

اعزام جهادگران برای آماده‌سازی مدارس مناطق کم‌برخوردار سردشت + فیلم

پزشکان جهادگر در مسیر خدمت + فیلم
young journalists club

برگزاری اردوی جهادی شهید دریس در مناطق کمتر برخوردار شازند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 خشونت عریان پلیس علیه دانش‌آموزان در فرانسه؛ تصاویری که جهان را فراگرفت! + فیلم
۱۸۱۷

 خشونت عریان پلیس علیه دانش‌آموزان در فرانسه؛ تصاویری که جهان را فراگرفت! + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha