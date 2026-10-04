رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: با توجه به نرخ ارز بالغ بر ۵۰۰ همت طلب بخش خصوصی از دولت است و پرداخت مطالبات خواسته ما از دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در نشست خبری با اشاره به شرایط جنگی و پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌های موجود در شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: این کنفرانس با هدف مطرح کردن مسائل و چالش‌های صنعت برق برگزار شده است؛ چراکه در شرایط فعلی، تمام مسائل در اولویت قرار گرفته‌اند و موضوعاتی که پیش از این راه‌حل‌های ساده‌ای داشتند، اکنون به مسائل پیچیده بنگاه‌ها تبدیل شده‌اند.

وی افزود: یکی از دلایل برگزاری این نشست، توجه به صنعت برق به عنوان روشن‌کننده زندگی مردم و مایه امید آنان است. سندیکای برق بر این باور است که باید از پشتوانه و انرژی عظیمی که در صنعت وجود دارد استفاده کنیم و با امید ادامه دهیم و نشان دهیم که زندگی همچنان در جریان و پویاست و می‌توان آینده را به خوبی تصویر کرد و پیش برد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه هیچ شکی نداریم که صنعت برق فقرات اقتصاد کشورمان است گفت: اگر برق نباشد، زیرساخت‌های ما نمی‌توانند کار کنند، بیمارستان‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند و بسیاری از مسائل ساده نیز از کارکرد خود بازمی‌مانند. امنیت انرژی امروز به یک پیش‌شرط برای امنیت ملی کشور تبدیل شده است.

فقیه‌زاده ادامه داد: صنعتی که سال‌ها با پایداری در حال فعالیت بوده، مدیون خانواده بزرگ صنعت برق است؛ از وزارت نیرو و شرکت‌هایی که در این صنعت فعالیت می‌کنند تا بخش خصوصی، تولیدکنندگان صنعت برق، مهندسان، تکنسین‌ها و کارکنان این صنعت و حتی سیمبانانی که برای پایدار نگه داشتن شبکه برق زحمت می‌کشند.

وی تاکید کرد: صنعت برق ما یک صنعت کاملاً بومی است و این افتخار را داریم که طی سال‌های گذشته توانسته‌ایم متکی به خود، تمام سیستم‌های تولید، انتقال و توزیع را بسازیم و بنا کنیم.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به عملکرد صنعت برق در دوران جنگ، گفت: یکی از افتخارات صنعت برق، وقایعی است که در جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. زمانی که دشمن به زیرساخت‌های ما حمله کرد، بخش خصوصی با افتخار تمام توان خود را در خدمت صنعت برق قرار داد و بدون چشم‌داشت، قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تامین کرد.

وی افزود: با تلاش بخش خصوصی، به گونه‌ای عمل شد که کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه، برق تمام نقاط آسیب‌دیده وصل شد.

فقیه‌زاده با بیان اینکه «امروز که اینجا هستیم، دنبال این هستیم که مسائل و چالش‌های جدی صنعت برق را مطرح کنیم»، تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که در صنعت وجود دارد، بخشی از مشکلات مزمنی است که طی سال‌های گذشته وجود داشته، اما به طور خاص شرایطی به وجود آمده که ادامه حیات بنگاه‌های فعال در صنعت با مشکلات بیشتری مواجه شده است.

وی ادامه داد: باید این مسائل را مدنظر قرار دهیم. اگر شبکه برق ما پایدار است، این پایداری به حفظ پایداری زنجیره تامین برق وابسته است. در این زنجیره، اعضای سندیکای برق، پیمانکاران، سازندگان، تامین‌کنندگان و مشاوران حضور دارند و بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم در این صنعت وجود دارد که در حال پابرجا نگه داشتن آن هستند.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: ما در این جلسه مشکلات را بیان می‌کنیم و به دنبال راه‌حل هستیم. همچنین به دنبال توجه دادن مسئولان به این مشکلات و حل آنها هستیم. راه‌حل را نه در انکار مشکل، بلکه در شناخت مشکل، همدلی و استفاده بهینه از تمام امکاناتی که در صنعت وجود دارد، می‌بینیم.

فقیه‌زاده یکی از مشکلات اصلی صنعت برق را وصول مطالبات دانست و گفت: بخش عمده‌ای از مشکلاتی که صنعتگران کشور با آن مواجه هستند، مربوط به وصول مطالبات است. مطالبات بخش خصوصی از دولت در حوزه برق بالغ بر ۳۵۰ همت است و به قولی، با توجه به افزایش نرخ ارز، این رقم به بالغ بر ۵۰۰ همت رسیده است این موضوع یکی از مسائل اصلی شرکت‌های زیرمجموعه ماست. وقتی در یک تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی در اقتصاد کلان قرار داریم، اگر مطالبات با تاخیر پرداخت شود، بخش واقعی که نصیب تولیدکننده می‌شود، کمتر از ۵۰ درصد است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد: خواسته اصلی ما از دولت این است که پرداخت مطالبات در اولویت قرار گیرد. اگر رئیس‌جمهور، که مورد علاقه ماست و حافظ قرآن است، تمرکز خود را بر این مطالبات قرار دهد تا هرچه سریع‌تر پرداخت شوند، می‌تواند گره‌گشا باشد.

فقیه‌زاده گفت: جایی که نرخ به انتهای زنجیره یا ابتدای زنجیره، یعنی تولیدکنندگان و صنعتگران صنعت، تحمیل می‌شود، هزینه‌های حاکمیت به شکل استضعاف به این بخش تحمیل می‌شود. بر این باور هستیم که این موضوع باید یکی از محور‌های اصلی تمرکز دولت باشد.

وی یکی دیگر از مشکلات اصلی شرکت‌های فعال در صنعت برق را تامین ارز و نقدینگی عنوان کرد و گفت: نرخ ارز به ۲۷۰ هزار تومان رسیده و لحظه‌ای در حال افزایش است، در حالی که قطعات و تجهیزاتی که در صنعت برق استفاده می‌شوند، اگر برق را کالای اساسی در نظر بگیریم ـ که واقعاً هم همین‌طور است ـ تامین آنها نیز باید مانند کالا‌های اساسی در اولویت باشد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: وقتی این تمایز را قائل نمی‌شویم، صنعتگر ما برای تخصیص ارز وارد سطحی از تخصیص ارز می‌شود که کالا‌های عمومی نیز در آن تامین ارز می‌شوند و این مسیر طولانی و هزینه‌زا می‌تواند موجب کندی و عدم چابکی مورد انتظار صنعت برق شود که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد پیشنهاد ما این است که برای وزارت نیرو سهمیه مشخصی در تامین ارز در نظر گرفته شود تا منابع به موقع تخصیص داده شوند یکی از عواملی که باعث پایدار ماندن شبکه برق، به‌ویژه در حوادث محتمل می‌شود، این است که انبار‌های ما از قطعات و تجهیزات مورد نیاز برخوردار باشند.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، توسعه متوازن صنعت برق را یکی دیگر از خواسته‌های این تشکل عنوان کرد و گفت: ما در تمام زنجیره تولید، انتقال و توزیع نیاز داریم پروژه‌های توسعه تعریف شوند؛ آن هم طبق یک برنامه جامع که کل این صنعت را در نظر بگیرد. توسعه بخشی از آفت‌هاست که باعث می‌شود زنجیره صنعت برق دچار اختلال شود و نتواند به خوبی برنامه‌ریزی کند. سال‌هاست به علت اینکه برنامه کلان و نقشه جامع نداریم، تعریف کلان پروژه‌های صنعت برق با تاخیر مواجه شده و این موضوع باعث شده رونق از بخش صنعت گرفته شود.

فقیه‌زاده گفت: ما خودمان را به عنوان تشکل خصوصی و بزرگ‌ترین تشکل، شریک راهبردی دولت معرفی کرده‌ایم و آمادگی خود را برای تدوین این برنامه جامع و اجرای آن به کمک وزارت نیرو اعلام کرده‌ایم.

وی با اشاره به حضور وزیر نیرو در بدنه صنعت اظهار کرد: اکنون در شرایطی هستیم که وزیر نیرو یکی از صنعتگران برجسته کشور است و مسائل را می‌شناسد. اخیراً نیز نشست‌های هم‌اندیشی برگزار می‌کند تا این مسائل شناسایی شوند.