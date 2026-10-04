باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - احمد محمودزاده رئیس مدارس غیر دولتی در جمع خبرنگاران، با اشاره به نحوه توزیع دانش‌آموزان در نظام آموزشی کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۷۷ درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی و ۲۳ درصد در مدارس غیردولتی حضور دارند و تمرکز اصلی ما بر ایجاد عدالت آموزشی در این میان است.

محمودزاده با ورود به بحث تخصصی عدالت، اظهار کرد: اگر دانش‌آموزان نخبه بر اساس سنجش‌های علمی در مدارس استعدادهای درخشان پذیرش می‌شوند، طبیعتاً باید انتظار حضور آنان را در رده‌های برتر علمی داشت.

وی افزود: نباید این نتیجه طبیعی را برخلاف عدالت آموزشی قلمداد کرد؛ عدالت یعنی شناسایی استعداد و فراهم کردن مسیر رشد برای آن، نه اینکه بخواهیم با یکسان‌سازی اجباری، ظرفیت‌های برتر را محدود کنیم.

وی در ادامه با انتقاد از برداشت‌های نادرست، تأکید کرد: عدالت آموزشی به معنای بردن دانش‌آموز نخبه از نقطه اوج به نقطه صفر نیست تا با دانش‌آموزان دیگر برابر شود؛ بلکه عدالت یعنی هر دانش‌آموز، فارغ از محل تحصیل، فرصت بروز استعداد خود را داشته باشد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به نقش رسانه‌ها، از خبرنگاران خواست در انعکاس این مباحث دقت نظر داشته باشند تا از ایجاد دوگانگی میان مدارس و دانش‌آموزان جلوگیری شود.

وی بر این نکته تأکید کرد که هدف اصلی، فراهم کردن امکانات مطلوب و معلمان توانمند برای تمامی مدارس در سراسر کشور است تا هیچ استعدادی از چرخه رشد باز نماند.