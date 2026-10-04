باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق کشور، در نشست خبری گفت: سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یک تشکل قدیمی در صنعت برق، ۲۷ سال سابقه فعالیت دارد و ۸۵۰ عضو در آن حضور دارند که تمامی فعالیت‌های صنعت برق را در خود جای داده‌اند؛ از مرحله تولید برق تا انتقال، توزیع و خرده‌فروشی برق و همچنین پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و بازرگانان صنعت برق. شرکت‌های بسیار بزرگ نیز در سندیکای صنعت برق ایران عضویت دارند.

مسائلی با اشاره به اهمیت برق گفت: می‌خواهم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنم و توضیح دهم که چرا سندیکای صنعت برق ایران در ادبیات خود از برق به عنوان کالای اساسی، استراتژیک و امنیتی یاد می‌کند.

وی بیان کرد: اگر طول مرز‌های جغرافیایی ایران را در نظر بگیریم، بالغ بر ۶ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی داریم، اما اگر طول سیم‌ها و شبکه برق ایران را با آن مقایسه کنیم، یک میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر شبکه برق در ایران داریم. با تقسیم این عدد بر ۲۴۲، می‌توانیم دور ایران را با شبکه برق ایران بپوشانیم.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور تصریح کرد: به همین دلیل است که می‌گوییم برق یک حصار برای امنیت کشور ایران است و سندیکای صنعت برق ایران نیز به نمایندگی از صنعت برق، از حاکمیت کشور درخواست حمایت عملیاتی از این صنعت زیرساختی را داشته است.

مسائلی گفت: در طول سال ۱۴۰۴، که عملاً از خرداد ماه به بعد درگیر مسائل مختلفی در کشور بودیم و تا همین الان نیز این موضوع به جمع‌بندی نهایی نرسیده است، صنعت برق با پشتوانه ستون‌های اصلی و پنهان خود که همان بخش خصوصی بوده، توانسته تاب‌آوری کند.

وی تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که این تاب‌آوری بی‌نهایت نخواهد بود و اگر توجه ویژه‌ای از سوی دولت به این صنعت صورت نگیرد، عملاً با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد؛ چالش‌هایی که نه تنها بخش خصوصی، بلکه حتی بخش دولتی برق و به نوعی وزارت نیرو نیز در برابر آن نمی‌تواند پاسخگو باشد.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور درباره دارایی‌های صنعت برق اظهار کرد: برای خبرنگاران محترم می‌خواهم عرض کنم که اهمیت این صنعت را می‌توان از میزان دارایی‌های آن متوجه شد. بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار دارایی صنعت برق ایران است و باید به این موضوع توجه شود. حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از این رقم مربوط به حوزه نیروگاه‌های برق، تمامی نیروگاه‌های برق و همچنین شبکه برق کشور است. اگر بخواهیم این موضوع را از لحاظ مسائل حسابداری بررسی کنیم و عمر حدود ۳۰ سال برای این دارایی‌ها در نظر بگیریم، این ۱۵۰ میلیارد دلار سالانه برای حفظ خود نیازمند سرمایه‌گذاری است.

مسائلی ادامه داد: برای حفظ وضع موجود، سالانه ۵ میلیارد دلار صرفاً برای این صنعت باید هزینه کنیم. در مقابل نیز سالانه ۵ میلیارد دلار برای توسعه و پاسخ به رشد مصرف باید در این صنعت سرمایه‌گذاری شود اگر سال‌های گذشته و به‌خصوص ۱۵ سال گذشته را برای این صنعت بررسی کنیم، می‌بینیم این اتفاق در صنعت برق نیفتاده است.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور با اشاره به آمار‌های منتشرشده از سوی وزارت نیرو گفت: اخباری که خود وزارت نیرو منتشر کرده، اختلاف بین درآمد و هزینه این وزارتخانه را در سال ۱۴۰۵ منفی ۳۹۵ همت اعلام کرده است.

مسائلی افزود: بر اساس آخرین صورت‌های حسابرسی‌شده توانیر، میزان بدهی دولت به وزارت نیرو بالغ بر ۲۴۰ همت است و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۱۴۰۴، پس از حسابرسی‌هایی که انجام می‌شود، بیش از این رقم افزایش پیدا کند.

وی با طرح این پرسش که در صورت اهمیت روزافزون صنعت برق، وضعیت این صنعت به کجا خواهد رسید، گفت: اگر خاموشی‌های تابستان ۱۴۰۴ را دیده‌ایم، در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد آن هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم که با توجه به اینکه با یک انرژی تبدیلی مواجه هستیم که نیاز اصلی آن سوخت است، مشکلات بیشتری ایجاد شود.

مسائلی توضیح داد: بیش از ۹۰ درصد برق تولیدی ایران بر اساس نیروگاه‌های حرارتی است که نیازمند سوخت هستند؛ بنابراین اگر پیش‌بینی کنیم که احتمالاً در زمستان با مشکلات سوخت مواجه خواهیم بود، قاعدتاً مشکل برق، رخداد کمبود برق و بعضاً قطعی آن دور از ذهن نخواهد بود.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور گفت: اگر صنعت برق را به یک درخت نگاه کنیم، میوه آن امروز ناترازی است. باید ببینیم چه چیزی به این درخت داده‌ایم و امروز می‌بینیم که صنعت برق با انبوه و انباشتی از بدهی به بخش خصوصی مواجه است از طرفی، صنعت برق مطالبات خود را از دولت نمی‌تواند دریافت کند و زنجیره تامین آن دچار یک خشکسالی می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی اکوسیستم فعال در این صنعت امروز با مشکل مواجه شده است.

مسائلی تصریح کرد: امروز بسیاری از نخبگانی که در این صنعت فعالیت می‌کنند، چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و چه در حوزه پیمانکاری و سایر بخش‌ها، متاسفانه به صنایع دیگر مهاجرت می‌کنند و حتی در مواردی شاهد فرار مغز‌ها هستیم این موضوع نشان می‌دهد که به طور کلی صنعت احداث و انرژی، به دلیل کم‌توجهی در طول این سال‌ها، با مشکلاتی مواجه شده است.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور اظهار کرد: صنعت برق ایران، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا برق را به صورت پایدار و با حداقل مشکلات به مصرف‌کنندگان برساند، اما باید پذیرفت که صرفاً وزارت نیرو به عنوان نماینده یا متولی صنعت برق از دیدگاه بخش خصوصی شناخته نمی‌شود.

مسائلی ادامه داد: نهاد‌های بسیار زیادی بر صنعت برق موثر هستند؛ از وزارت نفت گرفته تا قوانین خلق‌الساعه‌ای که در حوزه بیمه و مالیات در این صنعت به وجود می‌آید و همچنین مشکلات مربوط به بانک مرکزی و وزارت صمت در حوزه تامین ارز.

وی با اشاره به سیاست توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دولت چهاردهم گفت: یکی از راهبرد‌هایی که به درست یا به غلط در وزارت نیرو در دولت چهاردهم گذاشته شده، بحث پرداختن به انرژی‌های تجدیدپذیر است. می‌دانیم که انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند تامین ارز هستند، اما متاسفانه در این حوزه نیز در حال حاضر با مشکلاتی مواجهیم.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور تاکید کرد: صنعت برق یک صنعت ارزبر است و بالغ بر ۶۰ درصد نیاز ارزی این کشور به این حوزه مربوط می‌شود، اما متاسفانه ارزی که مورد نیاز این صنعت است در اختیار آن قرار نمی‌گیرد و قطعاً از این بابت نیز با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

مسائلی خاطرنشان کرد: باید این موضوع را جدی بگیریم و بدانیم که بدون برق، مشکلات کشور می‌تواند رشد و توسعه را با مشکل مواجه کند. امیدواریم روز‌هایی فرا برسد که صنعت برق به اندازه اهمیت خود مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: صنعت برق ۲۵ میلیارد دلار در طول پنج سال برای خروج از ناترازی نیاز دارد.