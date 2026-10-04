در حالی که اختلافات تهران و واشنگتن بر سر شروط مذاکره و پرونده هسته‌ای همچنان پابرجاست، میانجیگران قطری با ارائه مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها تلاش کرده‌اند مواضع دو طرف را به یکدیگر نزدیک کنند

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مذاکرات میان ایران و آمریکا در شرایطی وارد مرحله‌ای تازه از تحرکات دیپلماتیک شده است که میانجیگران قطری مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن ارائه کرده‌اند.

اگرچه دو طرف همچنان درباره شروط مذاکره و مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای اختلاف نظر دارند، اما فضای کلی مذاکرات نسبتاً مثبت توصیف شده است. تهران نیز در حال بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای عالی امنیت ملی است.

ایران بر جدیت خود برای دستیابی به یک راه‌حل تأکید دارد؛ موضوعی که در کنار نگاه‌ها به تحولات هفته آینده، بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک افزوده است. انتظار می‌رود در روزهای پیش رو، هم‌زمان با افزایش احتمال تشدید تنش‌های نظامی، رایزنی‌ها و تحرکات دیپلماتیک میان طرف‌های درگیر نیز افزایش یابد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، قطر
خبرهای مرتبط
آکسیوس: آمریکا دو سامانه پاتریوت دیگر در عربستان و قطر مستقر کرد
نخست‌وزیر قطر: میانجی‌گری دشوار است، اما ادامه می‌دهیم
قطر وضعیت اضطراری مربوط به محموله‌های گاز را تمدید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
قطر در تیم دشمن است فراموش نشود
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
ترامپ غلطه زیادی کرده باید نابود شود10
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
ترامپ غلطه زیادی کرده باید نابود شود
۲
۰
پاسخ دادن
بازداشت فرد دیگری در انگلیس در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه فیرفورد
اصابت پرتابه به کشتی تجاری در تنگه هرمز؛ ۱۱ تبعه هند زخمی شدند
روبیو از روسیه خواست در مورد حادثه طاعون شفاف باشد
گوترش خواستار پایان جنگ و بازگشت آمریکا و ایران به دیپلماسی شد
چین انتقال اطلاعات ماهواره‌ای و ناوبری به ایران را رد کرد
برخورد پرتابه ناشناس با یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز
لاوروف: اظهارات ناتو درباره آمادگی برای جنگ با روسیه را جدی می‌گیریم
روسیه از دیدار پوتین و پزشکیان خبر داد
یمن: آسمان عربستان به‌جز مکه و مدینه منطقه جنگی است
دبیرکل حزب الله: مقاومت و ایستادگی تا عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دارد
آخرین اخبار
سوئد سامانه پاتریوت به لهستان ارسال می‌کند
آتش‌سوزی در یک نفتکش در نزدیکی سوچی روسیه
هشدار امنیتی انگلیس درباره حملات موشکی و پهپادی در عربستان
روسیه از دیدار پوتین و پزشکیان خبر داد
دبیرکل حزب الله: مقاومت و ایستادگی تا عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دارد
هزاران دانش‌آموز و دانشجو در پاریس علیه افزایش بودجه نظامی تظاهرات کردند
شهردار سن‌دیگو به ترامپ: شهر ما را از اظهارات بی‌پروا درباره جنگ دور نگه دارید
برخورد پرتابه ناشناس با یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز
ادعای نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی حماس برای حمله علیه رژیم صهیونیستی
بازداشت فرد دیگری در انگلیس در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه فیرفورد
چین انتقال اطلاعات ماهواره‌ای و ناوبری به ایران را رد کرد
گوترش خواستار پایان جنگ و بازگشت آمریکا و ایران به دیپلماسی شد
روبیو از روسیه خواست در مورد حادثه طاعون شفاف باشد
واشنگتن: پیوستن اوکراین به ناتو روی میز نیست
اعتراضات دانش‌آموزان فرانسه به تظاهرات سراسری کشیده شد
اصابت پرتابه به کشتی تجاری در تنگه هرمز؛ ۱۱ تبعه هند زخمی شدند
لاوروف: اظهارات ناتو درباره آمادگی برای جنگ با روسیه را جدی می‌گیریم
قطر: تماس‌ها برای پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران ادامه دارد
خشم کالیفرنیا از ترامپ: او خطرناک و ناپایدار است
یمن: آسمان عربستان به‌جز مکه و مدینه منطقه جنگی است
حمله با چاقو در مدرسه‌ای در استانبول؛ ۸ دانش‌آموز زخمی شدند
حمله پهپادی به دو کشتی تجاری در آب‌های بلغارستان
نخستین آزمایش پروازی موشک هایپرسونیک آمریکا
افزایش آماده‌باش ارتش اسرائیل در آستانه سالگرد ۷ اکتبر
سازمان ملل: آوارگی بیش از ۱۸۴ هزار نفر در یمن
بانک جهانی: اقتصاد خاورمیانه در سال جاری، ۲.۱ درصد کوچک می‌شود
کاهش قیمت نفت در آسیا در سایه نگرانی از اختلال عرضه
عربستان: ۳ نفر در حمله به فرودگاه‌های نجران و جیزان زخمی شدند
سرقت اطلاعات نزدیک به ۹۵۰ هزار عضو یک شرکت ژاپنی در حمله سایبری
گوترش در پاکستان؛ کشمیر و نقش اسلام‌آباد در تحولات منطقه‌ای روی میز