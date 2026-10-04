باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مذاکرات میان ایران و آمریکا در شرایطی وارد مرحله‌ای تازه از تحرکات دیپلماتیک شده است که میانجیگران قطری مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن ارائه کرده‌اند.

اگرچه دو طرف همچنان درباره شروط مذاکره و مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای اختلاف نظر دارند، اما فضای کلی مذاکرات نسبتاً مثبت توصیف شده است. تهران نیز در حال بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای عالی امنیت ملی است.

ایران بر جدیت خود برای دستیابی به یک راه‌حل تأکید دارد؛ موضوعی که در کنار نگاه‌ها به تحولات هفته آینده، بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک افزوده است. انتظار می‌رود در روزهای پیش رو، هم‌زمان با افزایش احتمال تشدید تنش‌های نظامی، رایزنی‌ها و تحرکات دیپلماتیک میان طرف‌های درگیر نیز افزایش یابد.

منبع: الجزیره