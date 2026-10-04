باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار اردبیل اظهار کرد: تأمین و واردات دستگاه‌های این مجموعه نیز در دستور کار قرار گرفته و از طرح‌های مهم زیرساختی شهر اردبیل محسوب می‌شود.

او افزود: ارتقای زیرساخت‌های شهری و اجرای طرح‌های عمرانی در استان باید با جدیت دنبال شود و استانداری در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی و تسریع اجرای این پروژه‌ها همکاری خواهد کرد.

استاندار اردبیل بر ضرورت حمایت از پروژه‌های عمرانی در دست اجرای شهرداری تأکید کرد و ادامه داد: برای پیشبرد این طرح‌ها، کمک به تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

امامی یگانه با تاکید بر پرهیز از نگاه‌های سیاسی و حاشیه‌ای، تصریح کرد: دغدغه اصلی باید توسعه استان و گره‌گشایی از مسائل مردم باشد و مدیران شهری و اعضای شورا با تمرکز بر مسائل واقعی شهر، برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تلاش کنند.

او توجه ویژه به مناطق حاشیه‌ای شهر اردبیل را ضروری دانست و بیان کرد: توسعه متوازن در مناطق مختلف شهری باید مورد توجه قرار گرفته و مسائل اجتماعی و آسیب‌های موجود در لایه‌های مختلف شهر براساس اولویت‌بندی شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

استاندار اردبیل ساماندهی ورودی‌های شهر اردبیل را از دیگر اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: استانداری در این زمینه حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد تا وضعیت ورودی‌های شهر ساماندهی و سیمای شهری ارتقا یابد.

امامی یگانه همچنین بر استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای ورود ماشین‌آلات امدادی، خدماتی و حمل‌ونقل به استان تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به نوسازی ناوگان مورد نیاز دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت شهری کمک کند.

او مدیریت پسماند را از موضوعات مهم شهر اردبیل دانست و اظهار کرد: شهرداری باید برنامه مشخص و عملیاتی برای مدیریت پسماند داشته باشد و این موضوع با جدیت دنبال شود.

منبع: استانداری