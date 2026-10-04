استاندار اردبیل گفت: دولت ۹ هزار میلیارد ریال برای ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب مرکز استان اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار اردبیل اظهار کرد: تأمین و واردات دستگاه‌های این مجموعه نیز در دستور کار قرار گرفته و از طرح‌های مهم زیرساختی شهر اردبیل محسوب می‌شود.
او افزود: ارتقای زیرساخت‌های شهری و اجرای طرح‌های عمرانی در استان باید با جدیت دنبال شود و استانداری در چارچوب ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی و تسریع اجرای این پروژه‌ها همکاری خواهد کرد.
استاندار اردبیل بر ضرورت حمایت از پروژه‌های عمرانی در دست اجرای شهرداری تأکید کرد و ادامه داد: برای پیشبرد این طرح‌ها، کمک به تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.
امامی یگانه با تاکید بر پرهیز از نگاه‌های سیاسی و حاشیه‌ای، تصریح کرد: دغدغه اصلی باید توسعه استان و گره‌گشایی از مسائل مردم باشد و مدیران شهری و اعضای شورا با تمرکز بر مسائل واقعی شهر، برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تلاش کنند.
او توجه ویژه به مناطق حاشیه‌ای شهر اردبیل را ضروری دانست و بیان کرد: توسعه متوازن در مناطق مختلف شهری باید مورد توجه قرار گرفته و مسائل اجتماعی و آسیب‌های موجود در لایه‌های مختلف شهر براساس اولویت‌بندی شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.
استاندار اردبیل ساماندهی ورودی‌های شهر اردبیل را از دیگر اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: استانداری در این زمینه حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد تا وضعیت ورودی‌های شهر ساماندهی و سیمای شهری ارتقا یابد.
امامی یگانه همچنین بر استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای ورود ماشین‌آلات امدادی، خدماتی و حمل‌ونقل به استان تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به نوسازی ناوگان مورد نیاز دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت شهری کمک کند.
او مدیریت پسماند را از موضوعات مهم شهر اردبیل دانست و اظهار کرد: شهرداری باید برنامه مشخص و عملیاتی برای مدیریت پسماند داشته باشد و این موضوع با جدیت دنبال شود.
منبع: استانداری

برچسب ها: زیرساخت های شهری ، طرح های عمرانی ، مدیریت پسماند
خبرهای مرتبط
شتاب گرفتن عملیات اجرایی پروژه‌های آب شهرستان اردبیل
تکمیل تصفیه خانه بایندور و آبرسانی به ۶۲ روستای اصلاندوز
مصوبات سفر رئیس جمهور را تا تحقق کامل پیگیری می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۹ هزار میلیارد ریال به تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل اختصاص یافت
آخرین اخبار
۹ هزار میلیارد ریال به تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل اختصاص یافت
فیلم کوتاه «مرگ سفید از اردبیل جایزه بهترین فیلم جشنواره توکیو را کسب کرد
ترانزیت ۱۸۷ میلیون دلار کالا از گمرکات اردبیل