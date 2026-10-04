همزمان با چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نام چهار معبر پایتخت به نام شهدای شاخص جنگ ۴۰ روزه تغییر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بزرگراه جدید الاحداث دو گاز حدفاصل تقاطع بزرگراه شهید خرازی و بلوار کرمان خودرو به نام شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس سابق ستاد کل نیرو‌های مسلح نامگذاری شد.

همچنین میدان نوبنیاد به نام شهید دریاسالار علی شمخانی مشاور سیاسی فرمانده کل قوا، بلوار دریا حدفاصل خیابان شهید فرحزادی و خیابان شهید شریفی به نام شهید دریادار علیرضا تنگسیری و خیابان رام در پاسداران، حدفاصل خیابان بهستان چهارم و خیابان شهید سوری به نام شهید دکتر کمال خرازی تغییر کرد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: برای نامگذاری فرودگاه مهرآباد به نام رهبر شهید باید با وزارت راه و شهرسازی نامه نگاری کنیم. نامگذاری بوستان ولایت به نام رهبر شهیدمان نیز در شورا تصویب می‌شود.