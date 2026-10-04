همزمان با چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نام چهار معبر پایتخت به نام شهدای شاخص جنگ ۴۰ روزه تغییر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بزرگراه جدید الاحداث دو گاز حدفاصل تقاطع بزرگراه شهید خرازی و بلوار کرمان خودرو به نام شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس سابق ستاد کل نیرو‌های مسلح نامگذاری شد.

همچنین میدان نوبنیاد به نام شهید دریاسالار علی شمخانی مشاور سیاسی فرمانده کل قوا، بلوار دریا حدفاصل خیابان شهید فرحزادی و خیابان شهید شریفی به نام شهید دریادار علیرضا تنگسیری و خیابان رام در پاسداران، حدفاصل خیابان بهستان چهارم و خیابان شهید سوری به نام شهید دکتر کمال خرازی تغییر کرد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: برای نامگذاری فرودگاه مهرآباد به نام رهبر شهید باید با وزارت راه و شهرسازی نامه نگاری کنیم. نامگذاری بوستان ولایت به نام رهبر شهیدمان نیز در شورا تصویب می‌شود.

برچسب ها: نامگذاری خیابان ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
عضو شورای شهر:
۶۰۰ ساختمان پرخطر تهران با رویکرد پیشگیرانه ایمن‌سازی شدند
آخرین جزئیات بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ در تهران اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
مدال‌های ناگویا گواهی بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است
راه اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب
بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی سال ۱۴۰۴ ایجاد شد
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
قتل زن میانسال در ستارخان؛ پسر مقتول پس از فرار در مسافرخانه دستگیر شد
نامگذاری بزرگراه جدید به نام شهید سپهبد موسوی/ نام میدان نوبنیاد تغییر کرد
آخرین اخبار
نامگذاری بزرگراه جدید به نام شهید سپهبد موسوی/ نام میدان نوبنیاد تغییر کرد
قتل زن میانسال در ستارخان؛ پسر مقتول پس از فرار در مسافرخانه دستگیر شد
چمران: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم
راه اندازی سامانه صدور هوشمند معافیت تحصیلی طلاب
کلاهبرداری با ادعای نفوذ در شبکه بانکی؛ کلاهبردار ۱۰ سکه‌ای در فرحزاد دستگیر شد
بیش از ۱۹۵ هزار کسب‌وکار روستایی سال ۱۴۰۴ ایجاد شد
مدال‌های ناگویا گواهی بر شکست سیاست‌های دشمن متجاوز است
پایان فعالیت «خانه‌های قرمز» در محلات تهران
جاده چالوس یکطرفه شد
کوثری: جان‌فدا زمینه تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی را فراهم کرد
سامانه گزارش سقط غیرقانونی جنین راه اندازی شد
در میان ثبت‌نام‌کنندگان افرادی هستند که اقامت آمریکا دارند
۹۸ درصد روستا‌های دارای جمعیت به زیرساخت‌های اصلی مجهز شده‌اند
قتل مادر و دختر ۱۲ ساله در چیتگر؛ اعتراف پدر پس از ماه‌ها انکار
اعزام‌های زمینی عتبات ادامه دارد
برخورد پلیس با خودرو‌های دارای چراغ‌های آزاردهنده + فیلم
آغاز شخصی سازی کارت بلیت از امروز در ۲۶ ایستگاه مترو
ربات‌های امدادگر هلال‌احمر، ورود فناوری به جست‌وجوی مصدومان در محیط‌های پرخطر
تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی فراجا در هفته انتظامی ۱۴۰۵
بیشترین گروه سنی دخیل در تصادفات + فیلم
۴۵ درصد عملیات‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در استان تهران انجام شد
توزیع ۳۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار کشور
لزوم مدیریت خواسته‌ها در روابط + فیلم
آغاز ثبت‌نام دومین آزمون اختصاصی استخدامی افراد دارای معلولیت