باشگاه خبرنگاران جوان- بانک ملی ایران اعلام کرد: عرضه اسکناس دلار با کارت ملی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی از دیروز در شعب منتخب بانک ملی ایران آغاز شده و افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی برای خرید ارز اقدام کنند.

بر اساس این طرح، سقف تأمین ارز برای هر فرد ۱۰ هزار دلار تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند برای خرید ارز به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه کنند.

خرید غیرحضوری ارز از طریق «بله»

همچنین بانک ملی ایران برای تسهیل فرآیند خرید ارز، امکان ثبت درخواست غیرحضوری را نیز از طریق پیام‌رسان «بله» فراهم کرده است.

اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال می‌توانند از امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه، با مراجعه به اپلیکیشن «بله»، ورود به بخش «خدمات»؛ بخش بازوی مدیریت بازار ارز، فرآیند خرید ارز خود را تکمیل کنند.

ارز خریداری‌شده در این روش، با نرخ فروش ارز اسکناس در سامانه ارزی ملی (سام) محاسبه می‌شود و دریافت آن پس از طی فرآیند‌های تعیین‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.

شرایط دریافت ارز خریداری‌شده

تحویل ارز به متقاضیان در فروش غیرحضوری، صرفاً در صورت ثبت اطلاعات در سامانه «سنا» و ارائه شناسه فروش توسط متقاضی امکان‌پذیر است.

همچنین خرید ارز در این سرفصل، مانعی برای استفاده از سایر سرفصل‌های ارزی، از جمله ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز‌های ضروری، نخواهد بود.

جزئیات مربوط به نحوه ثبت درخواست، فرآیند خرید و بازه زمانی استفاده از سقف ۱۰ هزار دلاری نیز در اطلاعیه‌های مربوط به این طرح اعلام خواهد شد.

نرخ فروش ارز در این طرح بر اساس نرخ تعیین‌شده برای روز عرضه محاسبه می‌شود و عرضه اسکناس ارز در چارچوب برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه و مدیریت بازار ارز انجام می‌شود.