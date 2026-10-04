بانک ملی ایران برای تسهیل فرآیند خرید ارز، امکان ثبت درخواست غیرحضوری را از طریق پیام‌رسان «بله» فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- بانک ملی ایران اعلام کرد: عرضه اسکناس دلار با کارت ملی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی از دیروز در شعب منتخب بانک ملی ایران آغاز شده و افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی برای خرید ارز اقدام کنند.

بر اساس این طرح، سقف تأمین ارز برای هر فرد ۱۰ هزار دلار تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند برای خرید ارز به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه کنند.

خرید غیرحضوری ارز از طریق «بله»

همچنین بانک ملی ایران برای تسهیل فرآیند خرید ارز، امکان ثبت درخواست غیرحضوری را نیز از طریق پیام‌رسان «بله» فراهم کرده است.

اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال می‌توانند از امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه، با مراجعه به اپلیکیشن «بله»، ورود به بخش «خدمات»؛ بخش بازوی مدیریت بازار ارز، فرآیند خرید ارز خود را تکمیل کنند.

ارز خریداری‌شده در این روش، با نرخ فروش ارز اسکناس در سامانه ارزی ملی (سام) محاسبه می‌شود و دریافت آن پس از طی فرآیند‌های تعیین‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.

شرایط دریافت ارز خریداری‌شده

تحویل ارز به متقاضیان در فروش غیرحضوری، صرفاً در صورت ثبت اطلاعات در سامانه «سنا» و ارائه شناسه فروش توسط متقاضی امکان‌پذیر است.

همچنین خرید ارز در این سرفصل، مانعی برای استفاده از سایر سرفصل‌های ارزی، از جمله ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز‌های ضروری، نخواهد بود.

جزئیات مربوط به نحوه ثبت درخواست، فرآیند خرید و بازه زمانی استفاده از سقف ۱۰ هزار دلاری نیز در اطلاعیه‌های مربوط به این طرح اعلام خواهد شد.

نرخ فروش ارز در این طرح بر اساس نرخ تعیین‌شده برای روز عرضه محاسبه می‌شود و عرضه اسکناس ارز در چارچوب برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه و مدیریت بازار ارز انجام می‌شود.

برچسب ها: بانک ملی ایران ، فروش ارز
خبرهای مرتبط
بانک ملی ایران تا سقف ۳ همت واحدهای تولیدی اردبیل را تأمین مالی می‌کند
پرداخت وام ازدواج در بانک ملی ایران طی ۶ ماه از مرز ۲۶ همت عبور کرد
پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی در «بام» بانک ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بعد از یک هفته توقف/ پروازهای نجف دوباره روی باند
پالایشی‌ها در انتظار تعیین تکلیف نرخ خوراک؛ بازگشایی نمادها مشروط شد
۵.۴ همت منابع مالیاتی با تشخیص مودیان به بخش آب و انرژی رسید
لزوم آزادسازی و پاکسازی مسیر آبراهه‌های شهری پیش از بارش‌های پاییزی
حذف متقاضیان نهضت ملی مسکن فعلاً در دستور کار نیست+ فیلم
بازار مرغ به زودی متعادل می‌شود
توسعه کشور بدون حضور جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست
اینوکس ۲۰۲۷ با محوریت تحولات بازار‌های مالی برگزار می‌شود/ ایران در جمع ۶ بورس برتر منطقه قرار دارد
واردات ۳۰۰ هزار تن گندم در نیمه نخست سال
پرواز‌های نجف از بعدظهر امروز گرفته می‌شود/ پروازهای بغداد همچنان ممنوع است
آخرین اخبار
خرید آسان و سریع ۱۰ هزار دلار ارز از «بله» بانک ملی ایران
۲۰۰ میلیارد دلار دارایی صنعت برق ایران
صنعت برق کشور خود اتکا است/ طلب ۵۰۰ همتی بخش خصوصی برق از دولت
ایجاد هاب لجستیکی و تجاری ایران و ازبکستان
پتانسیل صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف وجود دارد
احتمال خاموشی در زمستان به سبب کمبود گاز وجود دارد+ فیلم
ترخیص بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در ۴۰ روز جنگ
پایش ۶۰ برنامه عملیاتی برای تامین برق دوره سرد سال
واردات ۳۰۰ هزار تن گندم در نیمه نخست سال
بازار مرغ به زودی متعادل می‌شود
بازار کالا‌های اساسی زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی
پرواز‌های نجف از بعدظهر امروز گرفته می‌شود/ پروازهای بغداد همچنان ممنوع است
توسعه کشور بدون حضور جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست
حذف متقاضیان نهضت ملی مسکن فعلاً در دستور کار نیست+ فیلم
اینوکس ۲۰۲۷ با محوریت تحولات بازار‌های مالی برگزار می‌شود/ ایران در جمع ۶ بورس برتر منطقه قرار دارد
لزوم آزادسازی و پاکسازی مسیر آبراهه‌های شهری پیش از بارش‌های پاییزی
۵.۴ همت منابع مالیاتی با تشخیص مودیان به بخش آب و انرژی رسید
پالایشی‌ها در انتظار تعیین تکلیف نرخ خوراک؛ بازگشایی نمادها مشروط شد
بعد از یک هفته توقف/ پروازهای نجف دوباره روی باند
اگر تورم را کنار بگذاریم نرخ امروز ارز با سال‌های ۹۷ و ۹۹ یکی است
برقراری پروازهای ایران و عراق از فردا یکشنبه
ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران
کاهش دما در نوار شمالی کشور
۲۶ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۰۰ هزار مستاجر پرداخت شد
طوفان نوح هم بیایید سناریوی وزارت نیرو در مدیریت منابع آب عوض نمی شود
افزایش ۲۰ درصدی ذخایر کشور طی چند ماه گذشته
از نوسان بازار تا فصل گزارش‌ها؛ سهامداران به‌جای شایعات، عملکرد شرکت‌ها را بررسی کنند
تحویل گاز به صنایع یک میلیارد مترمکعب افزایش یافت
فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بنادر با تقویت دیپلماسی دریایی
رشد ۱۵ درصدی تولید برنج/ تولید برنج به بیش از ۲ میلیون تن می‌رسد