باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در نشستی با اصحاب رسانه و خبرنگاران با اشاره به غنای شگفت‌انگیز تاریخی، طبیعی و ژئوپلیتیکی این خطه اظهار کرد: آذربایجان غربی ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد بر اساس آمارهای رسمی این استان، جزو ۵ استان برتر کشور از لحاظ ذخایر غنی معدنی و همچنین جزو ۵ استان نخست در حوزه آثار باستانی و جاذبه‌های طبیعی است؛ علاوه بر این دارا بودن طولانی‌ترین مرز خاکی رسمی کشور این دیار را در موقعیتی بی‌بدیل قرار داده است.

وی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه سنتی به حوزه میراث فرهنگی افزود: در سالیان گذشته اعتبارات میراث فرهنگی استان در حد چند میلیارد تومان بود که هرگز کفاف کارهای بزرگ را نمی‌داد اما امروز یک اراده ملی در بالاترین سطوح حاکمیتی، دولت و وزارت میراث فرهنگی شکل گرفته تا بزرگ‌ترین تحولات تاریخ میراث فرهنگی آذربایجان غربی به ثمر بنشیند.

بارگاه شمس تبریزی در تراز حافظیه و سعدیه / جهش پیشرفت پس از دهه‌ها وقفه

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به مظلومیت تاریخی مقبره شمس تبریزی در خوی تصریح کرد: دیدگاه راهبردی ما این است که یادمان عارف نامدار جهان شمس تبریزی باید دقیقاً در تراز مراکزی همچون حافظیه و سعدیه دیده شود. شمس، مولانا و شهریار سرمایه‌های هویتی و فرهنگی ما هستند و این مجموعه نه تنها یک یادمان ادبی بلکه کانون دیپلماسی فرهنگی میان ایران و کشورهای منطقه و حوزه تمدنی آسیای میانه و قفقاز خواهد بود.

رحمانی با مرور روند گذشته این پروژه خاطرنشان شد: طرحی که دهه‌ها قبل آغاز و سال‌ها راکد مانده بود تا سال‌های اخیر تنها حدود ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و عملاً با یکی دو کارگر اداره می‌شد ما با یک مدیریت جهادی و شکستن بروکراسی‌ها، همه دستگاه‌ها از شهرداری گرفته تا مخابرات و فیبر نوری را پای کار آوردیم تا پروژه‌ای که می‌توانست سال‌ها معطل بماند در کوتاه‌ترین زمان تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.

وی از اختصاص بیش از ۸ هزار جلد کتاب اهدایی و تخصصی به کتابخانه این مرکز خبر داد و افزود: افتتاح بنا تازه نقطه آغاز است اصل مأموریت ما این است که این فضا با برنامه‌های مستمر فرهنگی و هنری به قطب دائمی رفت‌وآمد نخبگان و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

رحمانی با اشاره به جزئیات فنی این طرح اظهار کرد: یادمان شمس تبریزی در حال حاضر عنوان بزرگ‌ترین پروژه عمرانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور را به خود اختصاص داده است و این مجموعه فاخر با وسعت ۷ هزار متر مربع طراحی شده که شامل ۳۵۰۰ متر مربع فضای مسقف که دربرگیرنده گنبدخانه باشکوه، پژوهشکده تخصصی شمس و مولانا، کتابخانه تخصصی و گالری‌های مجهز هنری می باشد. همچنین ۳۵۰۰ متر مربع محوطه باز طرح شامل صحن، پارکینگ، فضاسازی‌های محیطی و خدمات رفاهی و گردشگری است.

گفتنی است با پیگیری‌های ویژه استاندار این یادمان رسماً به عنوان «پایگاه ملی میراث فرهنگی» به ثبت رسیده و دارای ساختار، چارت سازمانی و ردیف اعتباری مستقل جهت نگهداری و اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح بین‌المللی شده است.

تپه حسنلو، گام دوم نهضت میراثی / شناسایی ۱۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری

رحمانی با تأکید بر اینکه این نهضت عمرانی متوقف نخواهد شد، از تداوم الگو در دیگر محوطه‌های باستانی خبر داد و گفت: دومین گام بزرگ ما بلافاصله پس از تکمیل امور شمس تبریزی آغاز ساماندهی و بهسازی همه‌جانبه تپه و روستای تاریخی حسنلو خواهد بود تا زیرساخت‌های متناسب با شأن جهانی این تپه کهن مهیا شود.

وی خاطرنشان شد: آذربایجان غربی بیش از ۱۳۰ تپه باستانی ثبت‌شده، ۲۱ تالاب منحصربه‌فرد که ۱۲ تالاب آن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند و نزدیک به ۲ هزار اثر ملی و جهانی دارد؛ هم‌اکنون بیش از ۱۶۰ موقعیت و فرصت ناب سرمایه‌گذاری در پهنه میراث فرهنگی استان احصا شده که بستری زرین برای فعالان اقتصادی است.

انقلاب در صنعت هتلداری؛ ۵ هتل پنج‌ستاره در مدار احداث

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به تحول چشمگیر در زیرساخت‌های اقامتی پرداخت و اظهار کرد: روزی که به استان آمدم سراسر آذربایجان غربی تنها یک هتل ۵ ستاره داشت اما امروز مفتخریم اعلام کنیم که تنها در شهر ارومیه ۳ هتل پنج‌ستاره در حال ساخت و ۲ هتل پنج‌ستاره دیگر در مرحله اخذ پروانه هستند که یک رکوردکم‌نظیر در تاریخ گردشگری استان به شمار می‌رود.

رحمانی با انتقاد از هرگونه مانع‌تراشی اداری در مسیر بخش خصوصی با اخطار به مدیران و شهرداری‌ها تأکید کرد: به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که سرمایه‌گذار در پیچ‌وخم بروکراسی شهری و اداری معطل شود مدیران شهری باید حامی و تسهیل‌کننده باشند نه مانع. ما از ورود بخش خصوصی با تمام توان حمایت می‌کنیم و از خبرنگاران و رسانه‌های دلسوز نیز می‌خواهیم این جریان شتابان پیشرفت و هویت‌بخشی به استان را با قدرت اطلاع‌رسانی و مطالبه کنند.