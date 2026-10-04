بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اهدای عضو جوان ۳۱ ساله اهل امامزاده هاشم به بیماران نیازمند پیوند، زندگی دوباره بخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک ریماز، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن حسین رنجبر، ۳۱ ساله و اهل امامزاده هاشم که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده ایثارگرش به بیماران نیازمند اهدا شده است.

او افزود: این جانبخش پس از تأیید نهایی مرگ مغزی توسط تیم پزشکی و کسب رضایت خانواده، برای انجام فرآیند برداشت اعضا به بیمارستان رازی رشت منتقل شد.

به گفته مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، این مورد پنجمین اهدای عضو در هفته اخیر در گیلان است که با اهدای اعضای آن، امکان نجات ۴ بیمار نیازمند پیوند کبد و ۱۰ بیمار نیازمند پیوند کلیه فراهم شد.

دکتر ریماز همچنین با بیان اینکه هر مورد مرگ مغزی می‌تواند با اهدای اعضا، جان یک تا ۸ نفر را از مرگ نجات دهد و از معلولیت تا ۵۳ نفر پیشگیری کند، تصریح کرد: این اقدام هجدهمین اهدای عضو استان گیلان در سال ۱۴۰۵ نیز بوده است.

او با ابراز همدردی با خانواده این جانبخش، از تصمیم نوعدوستانه آنها برای اهدای اعضای عزیزشان و کمک به ادامه زندگی بیماران نیازمند قدردانی کرد.

منبع: گیل وب‌دا