خزعلی به تعبیر رهبر شهید درباره نقش زن اشاره کرد و گفت: «زن هوای خانه است و خانه‌ای که در آن زن نباشد، جای تنفس نیست و حیات در آن جریان ندارد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - انسیه خزعلی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌و‌گو با رادیو گفت‌و‌گو به تعبیر رهبر شهید اشاره کرد و درباره نقش زن در خانه و جامعه گفت: «زن هوای خانه است و خانه‌ای که در آن زن نباشد، جای تنفس نیست و حیات در آن جریان ندارد». تعبیر قشنگی است. اینکه زن در خانه هوای تنفس است. رهبر شهید همین تعبیر و مشابه آن را درباره فرهنگ نیز داشتند، که فرهنگ هوای تنفس است و می‌تواند علائم حیاتی و زنده بودن حقیقی را برای یک ملت با اشاعه فرهنگ خوب در جامعه رواج دهد. یعنی اگر فرهنگ آلوده و از اصالت خود دور شود، آن جامعه نمی‌تواند به خوبی نفس بکشد. 

خزعلی با بیان اینکه زن با فرهنگ عجین است، افزود: زن فرهنگ‌ساز و تمدن‌ساز است. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، با درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن، پاسدار ریشه‌های هویت ملی، عزت و استقلال فرهنگی خود و زبان مادری و پرچم مقدس نظام اسلامی و سایر نماد‌ها باشیم. این حفظ کردن‌های هویت ملی، تمدن ایرانی - اسلامی، زبان مادری و پرچم عمدتاً به دوش مادران است؛ مادری که محور خانواده است و تمام جوانب خانه را مدیریت می‌کند. 

معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: اینکه از دامن زن مرد به معراج می‌رود، بیانگر نقش اساسی‌ای است که خداوند به زن بخشیده است. اصولاً خداوند خلقت و تداوم آن را، تداوم نسل را در زن قرار داده و نقش پررنگ‌تری برای زن در نظر گرفته است: از دوران حمل و شیردهی گرفته تا تربیت و شکل‌دهی انسان تمامی آنها به زن سپرده شده است. همه اینها نشان‌دهنده اعتمادی است که خلقت زن را برای ادامه نسل و برای برترین مخلوق یعنی بشر شایسته دانسته است.

برچسب ها: زن ، فرهنگ ، جامعه
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