باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از ساعت ۱۲ تا ۱۶ عصر امروز (یکشنبه) مقادیری بمب‌ و پرتابه‌ عمل‌ نکرده بازمانده از جنگ تحمیلی دشمن در حاشیه شهر ایلام منهدم می‌شود.

احتمال شنیدن صدای انفجار کنترل‌شده ناشی‌ از عملیات انهدام پرتابه‌ها و بمب‌های عمل‌نکرده جنگ ۴۰ روزه در ایلام وجود دارد.

در این اطلاعیه تاکید شده است که خنثی‌سازی و نابودی این پرتابه‌های عمل‌ نکرده به دست واحدهای مهندسی و خنثی‌سازی بمب انجام می‌شود.

سپاه استان ایلام از شهروندان خواست با توجه به گمان شنیده شدن صداهای برآمده از انفجار، نگران نشوند و به شایعه‌ها توجه نکنند.

در ماه‌های گذشته نیز شماری دیگر از بمب‌ها و پرتابه‌های عمل‌ نکرده دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرهای گوناگون استان ایلام خنثی و نابود شد.

در جریان نبرد تحمیلی دشمن ضد ایران اسلامی، مناطق گوناگون استان ایلام بارها هدف تجاوز موشکی و پهپادی قرار گرفت.

منبع ایرنا