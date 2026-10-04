باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه آزاد اینچه‌برون به دلیل موقعیت مرزی و ارتباط با شبکه ریلی کشور‌های آسیای مرکزی، از ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت برخوردار است. ورود خودرو به این منطقه، اگر با برنامه مشخص و نظارت درست انجام شود، می‌تواند بخشی از فعالیت‌های تجاری آن را متنوع‌تر کند و در کنار واردات، زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های جدید اقتصادی را نیز به وجود آورد.

اما در واردات خودرو، مسئله فقط ترخیص و عرضه خودرو نیست. خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، تعمیر و نگهداری، رعایت استاندارد‌های فنی و مشخص بودن مسئولیت واردکننده در قبال مصرف‌کننده، بخش مهمی از این فرآیند است. اگر این موارد همزمان با افزایش واردات دنبال نشود، ممکن است بخشی از هزینه‌های آن در نهایت به خریدار منتقل شود.

از سوی دیگر، افزایش تعداد واردکنندگان زمانی می‌تواند به نفع بازار باشد که رقابت واقعی شکل بگیرد. تنوع خودرو و افزایش عرضه، در صورت وجود نظارت و شفافیت، می‌تواند قدرت انتخاب مصرف‌کننده را بیشتر کند. در مقابل، اگر واردات در اختیار تعداد محدودی از فعالان قرار گیرد یا قیمت‌گذاری شفاف نباشد، ظرفیت منطقه آزاد آن‌گونه که باید به بازار منتقل نمی‌شود.

موضوع دیگری که نباید از آن غفلت کرد، واردات خودرو‌های کارکرده است. این بخش می‌تواند دامنه انتخاب خودرو را افزایش دهد، اما در کنار آن، کنترل وضعیت فنی خودرو، سوابق آن، استاندارد‌های ایمنی و آلایندگی و همچنین تأمین قطعات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ بنابراین توسعه این بخش بدون سازوکار نظارتی روشن می‌تواند مشکلات جدیدی برای مصرف‌کننده ایجاد کند.

اینچه‌برون برای تبدیل شدن به یک مسیر مهم تجاری، به زیرساخت و ثبات تصمیم‌گیری نیاز دارد. گسترش حمل‌ونقل ریلی، تسهیل فرآیند‌های گمرکی، افزایش خدمات لجستیکی و حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، عواملی هستند که می‌توانند واردات خودرو را از یک فعالیت مقطعی به بخشی از تجارت پایدار منطقه تبدیل کنند.

در نهایت، ارزش واقعی واردات خودرو از اینچه‌برون نه با تعداد خودرو‌های واردشده، بلکه با اثری که بر رقابت بازار، هزینه مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌گذارد سنجیده می‌شود. اگر قرار است این منطقه نقش تازه‌ای در اقتصاد شمال کشور پیدا کند، خودرو می‌تواند یکی از مسیر‌های آغاز این تحول باشد؛ به شرط آنکه واردات، پایان کار تلقی نشود.

واردات خودرو‌های کارکرده از منطقه آزاد اینچه برون

عبدالعلی کیان‌مهر اظهار کرد: موضوع واردات خودرو از منطقه آزاد اینچه‌برون با پیگیری مدیریت استان در دستور کار قرار گرفته و توافق‌هایی نیز با استان‌های همجوار انجام شده است تا ظرفیت ایجادشده در این منطقه بتواند برای مردم و فعالان اقتصادی استان‌های شمالی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به توافق انجام‌شده با استان‌های مازندران و گیلان افزود: افرادی که از مسیر منطقه آزاد اینچه‌برون نسبت به واردات یا خرید خودرو اقدام می‌کنند، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده امکان استفاده از این خودرو‌ها را خواهند داشت و تلاش شده دامنه استفاده از این ظرفیت صرفاً محدود به محدوده منطقه آزاد نباشد.

وی همچنین از پیگیری واردات خودرو‌های کارکرده خبر داد و گفت: موضوع خودرو‌های دست‌دوم نیز در حال پیگیری است و انتظار می‌رود این بخش به‌زودی وارد مرحله اجرایی شود.

کیان‌مهر با اشاره به شرایط بازار خودرو و دغدغه مردم درباره قیمت‌ها بیان کرد: نمی‌توان از هم‌اکنون درباره قیمت خودرو یا مشخصات و حجم موتور خودرو‌های وارداتی وعده مشخصی داد؛ چراکه قیمت باید در بستر عرضه و تقاضا و شرایط واقعی بازار تعیین شود.

وی تأکید کرد: مدیریت استان در تلاش است با افزایش عرضه و فعال‌تر شدن فرآیند واردات، زمینه رقابتی‌تر شدن بازار را فراهم کند و در همین راستا پیشنهاد برگزاری نمایشگاه تخصصی خودرو در منطقه آزاد اینچه‌برون با حضور شرکت‌های واردکننده نیز مطرح شده است.

واردات ۳ هزار دستگاه خودرو از طریق اینچه برون

معاون اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه فرآیند واردات خودرو از اینچه‌برون هنوز نوپا است، گفت: نباید انتظار داشت ظرف مدت کوتاهی همه مشکلات این حوزه برطرف شود، زیرا اجرای جدی این طرح تنها حدود پنج تا ۶ ماه است که وارد مرحله عملیاتی شده و طبیعی است که در مسیر اجرا با مسائل و موانعی مواجه شود.

کیان‌مهر افزود: تاکنون حدود ۳ هزار دستگاه خودرو از این مسیر وارد شده و تلاش می‌شود با تثبیت فرآیندها، زمینه برای افزایش فعالیت شرکت‌های واردکننده و حضور جدی‌تر بخش خصوصی فراهم شود.

وی یکی از موضوعات مهم در واردات خودرو را خدمات پس از فروش دانست و گفت: واردات خودرو صرفاً به ورود خودرو محدود نمی‌شود و باید برای خدمات پس از فروش و الزامات مربوط به آن نیز برنامه‌ریزی شود.

افزایش حجم مبادلات از منطقه آزاد اینچه برون

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اینکه منطقه آزاد اینچه‌برون از سال ۱۴۰۲ رسماً شکل گرفت، اظهار کرد: این منطقه یکی از مناطق آزاد جدید کشور است و در ابتدای فعالیت، برای شکل‌گیری ساختار اداری، اساسنامه و فرآیند‌های اجرایی آن زمان صرف شد، اما در دولت چهاردهم فعال‌سازی منطقه و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آن با جدیت بیشتری دنبال شد.

کیان‌مهر ادامه داد: یکی از ظرفیت‌هایی که در این مدت به شکل محسوسی فعال شده، حوزه تجارت و حمل‌ونقل است؛ به‌گونه‌ای که اکنون بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کانتینر در منطقه وجود دارد، در حالی که حدود ۶ ماه قبل چنین حجمی از فعالیت و انباشت کالا وجود نداشت.

وی با اشاره به اتصال ریلی اینچه‌برون به شبکه ریلی چین، روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی گفت: افزایش حجم مبادلات و فعال شدن مسیر‌های ریلی، اهمیت منطقه آزاد اینچه‌برون را در تجارت خارجی کشور بیشتر کرده است.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه افزایش حجم فعالیت‌های گمرکی با افزایش متناسب نیروی انسانی همراه نبوده است، افزود: حجم کار در منطقه به شکل قابل توجهی افزایش یافته، اما نیروی انسانی گمرک تقریباً با همان ظرفیت گذشته فعالیت می‌کند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

رسوب کالا در اینچه برون وجود ندارد

کیان‌مهر همچنین درباره عملکرد تجاری گمرک اینچه‌برون اظهار کرد: ارزش فعالیت‌های تجاری ثبت‌شده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸ میلیون و ۲۳۶ هزار دلار بوده که این رقم در ۶ ماهه نخست امسال به ۱۲۳ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۷۶۵ دلار رسیده است.

وی این افزایش را نشانه رشد قابل توجه فعالیت‌های تجاری در این مرز دانست و گفت: روند موجود نشان می‌دهد ظرفیت‌های اینچه‌برون در حال فعال شدن است و در صورت رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌ها، امکان افزایش بیشتر حجم تجارت وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان درباره وضعیت توقف کالا در گمرک نیز گفت: در حال حاضر مشکل جدی و گسترده‌ای از بابت رسوب کالا در گمرک وجود ندارد و طولانی‌ترین محموله‌های موجود نیز مربوط به خردادماه است.

کیان‌مهر با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی منطقه اظهار کرد: در برخی روز‌ها قطعی برق بین ۲ تا ۴ ساعت وجود دارد که بر فعالیت واحد‌های مستقر در منطقه اثر می‌گذارد و باید برای پایداری انرژی منطقه چاره‌اندیشی شود.

وی افزود: در بخش ارتباطات نیز عملیات اجرای فیبر نوری در حال انجام است و در یکی از موارد، قطع اتفاقی فیبر باعث اختلال شد که این مشکل برطرف شده است.

سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری در زیرساخت‌های لجستیکی

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: حدود ۱۲ هکتار زمین برای فعالیت‌های مرتبط اختصاص یافته و بیش از ۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است.

کیان‌مهر ادامه داد: یکی از پروژه‌های مهم، احداث پایانه صادراتی است که در مدت کمتر از یک‌سال‌ونیم اجرا شده و از سوی مسئولان منطقه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پایانه‌های صادراتی شمال کشور معرفی شده است.

وی درباره اختلافات میان راه‌آهن و منطقه آزاد اینچه‌برون نیز گفت: این موضوع پس از مدتی پیگیری به توافق میان دو مجموعه منجر شد و در چارچوب توافق انجام‌شده، حدود ۶۰۰ هکتار زمین برای توسعه زیرساخت‌های ریلی در اختیار راه‌آهن قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: هدف مدیریت استان این است که منطقه آزاد اینچه‌برون از یک عنوان اداری خارج شده و به یک ظرفیت واقعی برای تجارت، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و ایجاد فعالیت اقتصادی تبدیل شود.

کیان‌مهر با بیان اینکه افزایش حجم تجارت نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی است، گفت: هرچه فرآیند‌های گمرکی، حمل‌ونقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری با هماهنگی بیشتری انجام شود، هزینه فعالان اقتصادی کاهش یافته و جذابیت این مسیر برای تجار و سرمایه‌گذاران افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به نوپا بودن بسیاری از فعالیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید به فرآیند‌های شکل‌گرفته فرصت داده شود و همزمان موانع اجرایی نیز به‌صورت مستمر شناسایی و برطرف شود تا ظرفیت‌های این منطقه در عمل به افزایش تجارت و رونق اقتصادی منجر شود.

منبع تسنیم