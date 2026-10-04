نمایندگان مجلس مقرر کردند: هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان تبصره ماده ۱۸ این طرح را به کمیسیون ارجاع و با ماده ۱۹ آن موافقت کردند.

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور)، ماده ۱۸ این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با تذکر حجت الاسلام سلیمی، تبصره این ماده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع و همچنین این ماده مراعا گذاشته شد.

متن این ماده بدین شرح است: «هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولت‌های بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود. تعاملات رسمی و علنی دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام می‌پذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است.»

تبصره - ارتباط با نهاد‌هایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده است. فهرست این سازمان‌ها و نهاد‌های خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره‌ای اعلام عمومی می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ این طرح با ۱۸۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع موافقت کردند.

متن این ماده بدین شرح است: هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمین هزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده‌دار ماموریت عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ ممنوع است. مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می‌شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، هزینه انتخاباتی
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