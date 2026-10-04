شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود روشنایی در بلوار شهدای دهستان نردین شهرستان میامی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روشنایی معابر یکی از مهم‌ترین موضوعات خدمات شهری و روستایی به شمار می‌رود. خیابان‌ها، کوچه‌ها و پارک‌هایی که از نور مناسب برخوردار باشند، علاوه بر ایجاد حس امنیت، امکان تردد آسان و ایمن شهروندان را در ساعات شبانه فراهم می‌کنند. با این حال در برخی نقاط دهستان نردین از توابع شهرستان میامی استان سمنان مشکل خاموشی چراغ‌های معابر و نبود روشنایی کافی به یکی از دغدغه‌های شهروندان تبدیل شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام چند وقتی است که چراغ‌های بلوار شهدای دهستان نردین از توابع شهرستان میامی استان سمنان به صورت یکی در میان روشن می‌شوند و در نتیجه این بلوار از روشنایی کافی برخوردار نیست. با توجه به اینکه بلوار شهدا تنها بلوار اصلی نردین است، انتظار مردم این است که این مسیر از روشنایی مناسب و کافی برخوردار باشد. از طرفی، در یکی از بهترین نقاط مراتع نردین دو نیروگاه خورشیدی احداث شده و هر دو نیروگاه به شبکه برق متصل هستند. با توجه به این ظرفیت تولید انرژی در منطقه، انتظار منطقی مردم این است که تنها بلوار نردین نیز از روشنایی لازم و کافی برخوردار باشد و چراغ‌های آن به‌صورت کامل روشن شوند. همچنین با توجه به قرار گرفتن در نیمه دوم سال و تاریک شدن زودتر هوا، زمان روشن شدن چراغ‌های بلوار نیز نیازمند بازنگری است تا روشنایی آن در ساعات ابتدایی تاریکی فعال شود. موضوع دیگر، وضعیت نامناسب روشنایی بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌های نردین است. بخش زیادی از چراغ‌های موجود قدیمی بوده، نور کافی ندارند و در عین حال مصرف برق بالایی دارند. جایگزینی تدریجی این چراغ‌ها با چراغ‌های LED یا SMD می‌تواند ضمن افزایش کیفیت روشنایی معابر، به کاهش مصرف برق نیز کمک کند. با توجه به ظرفیت انرژی خورشیدی منطقه و اهمیت روشنایی مناسب معابر، انتظار مردم نردین این است که وضعیت روشنایی بلوار، کوچه‌ها و خیابان‌های روستا مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات موجود برطرف شود. از مسئولین محترم درخواست می‌شود این موضوع را با جدیت مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به روشن شدن کامل چراغ‌های بلوار شهدا، اصلاح زمان روشن شدن چراغ‌ها و بهبود وضعیت روشنایی معابر نردین اقدام لازم را انجام دهند. با تشکر از توجه و زحمات شما



