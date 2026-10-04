باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از شرایط نامناسب دریای خزر برای تمامی فعالیت‌های دریایی در سواحل این استان طی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ماه) تا ظهر فردا (دوشنبه ۱۳ مهر) خبر داد.

پیش بینی جوی ۶ روزه استان گیلان

همچنین نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت سامانه بارشی و خنک در منطقه است؛ بنابراین طی امروز شرایط برای ابرناکی و مه‌آلود بودن هوا، کاهش نسبی دما، وزش باد (برخی نواحی شدید)، بارندگی (بعضی نقاط رگباری و شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ مهیا است. (هشدار سطح زرد هواشناسی)

از فردا تا اواخر هفته نیز ضمن فعالیت تناوبی سامانه کم و بیش ناپایدار در منطقه، در بعضی نقاط بارندگی و رعد و برق (به ویژه اواخر وقت سه شنبه ۱۴ تا چهارشنبه ۱۵ مهر ماه، گاهی رگباری و موقتی شدید) پیش‌بینی می‌شود.