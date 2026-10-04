باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: محور کندوان در محدوده ولی‌آباد تا مرزن‌آباد، به منظور جابه‌جایی احشام، در روز‌های دوشنبه ۱۳ مهر و دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ مسدود خواهد بود.

او افزود: در مدت اجرای این محدودیت، تردد خودرو‌ها از محور‌های جایگزین هراز و سوادکوه انجام خواهد شد.

سرهنگ عبادی در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه، در زمان اعمال محدودیت از مسیر‌های جایگزین استفاده کرده و همکاری لازم را با عوامل انتظامی و پلیس راه داشته باشند.

منبع:پلیس مازندران