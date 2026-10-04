باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با برخورداری از صد‌ها جاذبه طبیعی، تاریخی و فرهنگی، حدود یکصد آبشار، نزدیک به ۹ هزار کیلومتر رودخانه، پوشش جنگلی گسترده، رشته‌کوه‌های شاخصی همچون گرین و اشترانکوه و پیشینه‌ای که در برخی محوطه‌ها به ده‌ها هزار سال پیش می‌رسد، یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری کشور به شمار می‌رود؛ با این حال، فاصله میان این ظرفیت عظیم و سهم واقعی استان از بازار گردشگری همچنان یکی از مطالبات جدی فعالان و مردم لرستان است.

لرستان فقط یک مقصد طبیعی نیست

حجت‌الله عباسیان، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، با تأکید بر جایگاه ویژه استان در گردشگری گفت: لرستان را می‌توان یکی از مناطق ویژه جهان از نظر ظرفیت‌های گردشگری دانست؛ چراکه مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی در این استان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، بسیاری از جاذبه‌های تاریخی لرستان قدمتی مربوط به دوره ساسانی و پیش از آن دارند و ثبت جهانی شش غار دره خرم‌آباد با قدمتی حدود ۶۳ هزار سال، ظرفیت مهمی برای معرفی هویت تاریخی استان در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد کرده است.

عباسیان همچنین به وجود حدود یکصد آبشار در لرستان، دره شیرز، دریاچه گهر، تونل برفی، آبگرم دلفان با دمای حدود ۷۰ درجه سانتی‌گراد، نزدیک به ۹ هزار کیلومتر رودخانه و پوشش جنگلی گسترده استان اشاره کرد و این مجموعه را سرمایه‌ای بزرگ برای توسعه گردشگری دانست.

چرا سهم لرستان از گردشگری هنوز کمتر از ظرفیت‌هایش است؟

یکی از پرسش‌های اصلی مطرح‌شده در این گفت‌و‌گو، فاصله میان ظرفیت‌های گردشگری لرستان و سهم واقعی استان از بازار گردشگری کشور بود.

معاون گردشگری لرستان در پاسخ، بخشی از این فاصله را ناشی از عقب‌ماندگی تاریخی استان در حوزه‌های مختلف دانست و گفت توسعه گردشگری جدا از سایر بخش‌های اقتصادی و خدماتی اتفاق نمی‌افتد.

بر این اساس، گردشگری زمانی می‌تواند به یک موتور اقتصادی تبدیل شود که جاده مناسب، تابلو‌های راهنما، سرویس‌های بهداشتی، اقامتگاه، حمل‌ونقل، امنیت، خدمات و اطلاع‌رسانی در کنار جاذبه گردشگری قرار داشته باشد.

در واقع، یک آبشار، غار، روستای تاریخی یا طبیعت بکر به تنهایی نمی‌تواند گردشگر را برای مدت طولانی در مقصد نگه دارد؛ بلکه مجموعه‌ای از خدمات و زیرساخت‌ها باید در کنار جاذبه اصلی شکل بگیرد تا گردشگری از یک «ظرفیت» به یک «زنجیره اقتصادی» تبدیل شود.

چهار هتل در یک هفته؛ زیرساخت اقامتی لرستان در مسیر تغییر

عباسیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت وضعیت زیرساخت‌های گردشگری استان نسبت به چهار سال گذشته قابل مقایسه نیست.

به گفته وی، تنها در هفته دولت، چهار هتل در استان لرستان به بهره‌برداری رسید.

یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، نخستین هتل چهارستاره لرستان در شهرستان الیگودرز بود. همچنین نخستین هتل بوتیک استان در بروجرد به بهره‌برداری رسید و چند هتل دیگر نیز در این شهرستان افتتاح شدند.

از سوی دیگر، نخستین هتل شهرستان سلسله در همین دوره به بهره‌برداری رسید و هتل پلدختر نیز سال گذشته افتتاح شده بود.

این روند نشان می‌دهد که زیرساخت اقامتی لرستان که سال‌ها یکی از نقاط ضعف گردشگری استان محسوب می‌شد، به تدریج در حال توسعه است.

اقامتگاه‌های بوم‌گردی؛ از ۸ واحد تا نزدیک شدن به ۹۰ واحد

یکی دیگر از شاخص‌های مورد اشاره معاون گردشگری لرستان، رشد اقامتگاه‌های بوم‌گردی است.

عباسیان گفت تا حدود چهار سال پیش، لرستان تنها هشت اقامتگاه بوم‌گردی داشت، در حالی که مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد استان به بیش از ۴۰۰ اقامتگاه بوم‌گردی نیاز دارد.

با این حال، تعداد این اقامتگاه‌ها اکنون به حدود ۳۰ واحد رسیده و حدود ۳۵ واحد دیگر نیز در دست ساخت است.

برآورد مسئولان این است که با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان تا پایان سال به حدود ۸۰ تا ۹۰ واحد برسد.

این افزایش، به‌ویژه برای مناطق روستایی و کمتر برخوردار، می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران باشد.

گردشگری روستایی؛ ظرفیتی که آرام‌آرام جدی گرفته می‌شود

گردشگری لرستان تنها به آبشارها، کوه‌ها و بنا‌های تاریخی محدود نیست. روستا‌های استان نیز مجموعه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، خوراک، موسیقی، پوشش، معماری، محصولات کشاورزی و سبک زندگی سنتی را در خود جای داده‌اند.

بر اساس اعلام معاون گردشگری استان، لرستان ۱۲ روستای هدف گردشگری دارد و حدود ۸۵ روستا نیز برای توسعه گردشگری شناسایی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۵۰ روستای دیگر ظرفیت آن را دارند که در آینده به این مجموعه افزوده شوند.

عباسیان با اشاره به افزایش استقبال تور‌های گردشگری از روستا‌های استان گفت بیش از ۷۰ درصد تور‌هایی که وارد لرستان می‌شوند، در برنامه سفر خود بازدید از روستا‌ها را نیز قرار می‌دهند.

وی روستای بیشه را یکی از نمونه‌های موفق گردشگری روستایی دانست و گفت در این روستا بخش قابل توجهی از مردم در زمینه اجاره خانه به گردشگران، پذیرایی، تفریح و ارائه خدمات گردشگری فعال هستند.

به گفته وی، در برخی روستا‌های دیگر نیز اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی در حال ایجاد است و تسهیلات لازم برای توسعه این واحد‌ها پرداخت شده است.

یک مشکل جدی؛ گردشگری بدون همکاری دستگاه‌ها پیش نمی‌رود

معاون گردشگری لرستان در عین حال تأکید کرد که اداره‌کل میراث فرهنگی به تنهایی قادر به توسعه گردشگری نیست.

به گفته او، اگر یک روستای گردشگرپذیر از راه مناسب، آب آشامیدنی، برق، خدمات بهداشتی و سایر زیرساخت‌های ضروری برخوردار نباشد، تبلیغ جاذبه‌های آن نیز نمی‌تواند به توسعه پایدار گردشگری منجر شود.

او پیشنهاد کرد اعتبارات دستگاه‌های خدمات‌رسان در مناطق گردشگرپذیر متمرکز شود؛ به این معنا که اگر بنیاد مسکن قرار است در روستایی طرح هادی اجرا کند یا دستگاه متولی راه قصد آسفالت و احداث مسیر دارد، اولویت به مناطق و مسیر‌های گردشگری داده شود.

به اعتقاد وی، این رویکرد می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری اعتبارات دستگاه‌ها، زیرساخت‌های گردشگری را نیز همزمان توسعه دهد و در نهایت به ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم محلی منجر شود.

جشنواره‌ها، محصولات محلی و گردشگری کشاورزی؛ ظرفیت‌هایی که هنوز جای کار دارند

در این گفت‌و‌گو همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده لرستان تأکید شد؛ از جشنواره‌های محصولات کشاورزی و باغی گرفته تا غذا‌های محلی، محصولات دامی و ظرفیت‌های روستا‌های مختلف استان.

معاون گردشگری لرستان از برگزاری جشنواره‌هایی مانند انار و گردو و همچنین صدور مجوز‌های متعدد در حوزه گردشگری کشاورزی خبر داد.

او همچنین به ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در برخی مناطق طبیعی و روستایی اشاره کرد و گفت در مناطقی که پیش‌تر حتی زیرساخت اولیه گردشگری وجود نداشت، اکنون پروژه‌های اقامتی و خدماتی در حال شکل‌گیری است.

۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای گردشگری

عباسیان همچنین از پرداخت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه گردشگری استان در سال‌های اخیر خبر داد.

به گفته وی، این تسهیلات در حوزه‌های مختلف، از جمله گردشگری روستایی و ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هزینه شده و بخشی از رشد زیرساخت‌های گردشگری استان حاصل همین حمایت‌ها بوده است.

با این حال، وی تصریح کرد که لرستان هنوز با جایگاه واقعی خود فاصله دارد و برای رسیدن به سطح مطلوب، هم زمان و هم منابع مالی بیشتری مورد نیاز است.

ثبت جهانی شش غار؛ شکل‌گیری یک هویت تازه برای لرستان

یکی از مهم‌ترین محور‌های این گفت‌و‌گو، ثبت جهانی شش غار دره خرم‌آباد بود؛ اتفاقی که از نگاه مسئولان گردشگری می‌تواند به نقطه عطفی در معرفی هویت استان تبدیل شود.

عباسیان گفت پرونده این اثر که قرار بود در بازه زمانی بسیار طولانی‌تری دنبال شود، با تلاش مسئولان استان و وزارت میراث فرهنگی با سرعت بیشتری آماده و به یونسکو ارسال شد و در نهایت شش غار دره خرم‌آباد به ثبت جهانی رسیدند.

وی این ثبت جهانی را فراتر از یک عنوان بین‌المللی دانست و گفت چنین ظرفیتی می‌تواند به عنوان یک «برند» برای معرفی لرستان در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد.

بر همین اساس، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان شعار «لرستان؛ سرزمین پیش از تاریخ و طبیعت» را به عنوان بخشی از هویت گردشگری استان مطرح کرده است.

این هویت تنها به غار‌های ثبت‌شده محدود نیست و بنا بر توضیحات ارائه‌شده، محوطه‌ها و آثاری مانند نقاشی‌های هومیان و میرملاس و غار‌های پیش از تاریخی دیگر نیز بخشی از همین روایت تاریخی هستند.

«لرستان؛ سرزمین پیش از تاریخ و طبیعت»؛ یک برند برای آینده گردشگری

ثبت جهانی شش غار با قدمت حدود ۶۳ هزار سال، در کنار طبیعت کم‌نظیر استان، می‌تواند روایت متفاوتی از لرستان به گردشگران داخلی و خارجی ارائه کند؛ روایتی که استان را نه فقط به عنوان مقصدی برای دیدن آبشار‌ها و طبیعت، بلکه به عنوان یکی از کانون‌های مهم پیش از تاریخ معرفی می‌کند.

از نگاه مسئولان، این موضوع می‌تواند به ویژه در جذب گردشگران خارجی اهمیت داشته باشد؛ چراکه ثبت جهانی، اعتبار و قابلیت معرفی یک مقصد را در بازار بین‌المللی گردشگری افزایش می‌دهد.

فاصله با مقصد مطلوب همچنان پابرجاست

با وجود همه این اقدامات، مسئله اصلی همچنان باقی است: آیا رشد پروژه‌ها و افزایش تعداد گردشگران توانسته به اندازه کافی در زندگی مردم و اقتصاد استان اثر بگذارد؟

رشد گردشگری زمانی می‌تواند موفقیت واقعی محسوب شود که آثار آن در اشتغال، درآمد خانوارها، رونق کسب‌وکار‌های محلی، بهبود راه‌ها، افزایش امکانات رفاهی و بهداشتی و توسعه خدمات در شهر‌ها و روستا‌های استان دیده شود.

به همین دلیل، مطالبه اصلی از متولیان گردشگری لرستان، عبور از مرحله معرفی ظرفیت‌ها و حرکت به سمت تبدیل ظرفیت‌های گردشگری به درآمد پایدار برای مردم است.

از «ظرفیت» تا «اقتصاد»؛ مسیر دشوار پیش روی گردشگری لرستان

لرستان اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو مجموعه‌ای کم‌نظیر از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی در اختیار دارد و از سوی دیگر، نشانه‌هایی از رشد زیرساخت‌های گردشگری در استان دیده می‌شود؛ از نخستین هتل چهارستاره و هتل‌های جدید گرفته تا افزایش اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توسعه گردشگری روستایی و ثبت جهانی غار‌های دره خرم‌آباد.

اما مسیر پیش رو همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری، همکاری دستگاه‌های اجرایی، توسعه راه‌ها و خدمات، تبلیغات هدفمند، تقویت بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم محلی است.

اگر این زنجیره کامل شود، آنچه امروز به عنوان «ظرفیت» از آن یاد می‌شود، می‌تواند به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل شود؛ مزیتی که نتیجه آن نه فقط افزایش آمار گردشگران، بلکه رونق کسب‌وکار و بهبود معیشت مردم لرستان باشد.

لرستان اکنون یک برگ برنده تاریخی در اختیار دارد: سرزمینی با روایت پیش از تاریخ و طبیعتی کم‌نظیر. چالش اصلی، اما این است که این برگ برنده چگونه به یک برند قدرتمند گردشگری و در نهایت به یک موتور واقعی برای اقتصاد استان تبدیل شود.