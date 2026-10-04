باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سرگلزایی در نشست بررسی وضعیت طرح‌های آبرسانی با حضور رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: در قالب سند اجرایی استان آبرسانی و رفع تنش آبی ۳۵ روستا با جمعیت ۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۵ با بهره‌گیری از ظرفیت منابع اعتباری مختلف در دستور کار شرکت قرار دارد.

سرگلزایی با تشری پروژه‌های آبرسانی بمپور گفت: تأمین، خرید و حمل ۱۳ کیلومتر لوله با قطر ۵۰۰ میلی‌متر برای اجرای خط انتقال آب شهر و روستاهای این منطقه در برنامه سال جاری قرار دارد و منابع مالی مورد نیاز پروژه از محل‌های اعتباری مختلف تأمین خواهد شد.

او افزود: با اجرای این طرح، شبکه تأمین آب شرب بمپور از شبکه ایرانشهر تفکیک می‌شود و زمینه رفع تنش آبی این شهر و بیش از ۲۵ روستا فراهم خواهد شد.

او با اشاره به روند اجرای پروژه‌های آبرسانی در شهرستان دلگان بیان کرد: عملیات اجرایی طرح‌های این شهرستان در حال تکمیل است و با اتمام اقدامات باقی‌مانده، آبرسانی به ۱۲ روستا طی دو ماه آینده انجام خواهد شد.

او همچنین از اجرای ۳.۵ کیلومتر خط انتقال آب شهر دلگان خبر داد و تصریح کرد: این پروژه با هدف بهبود وضعیت تأمین آب شرب و کاهش تنش آبی شهر، با مشارکت گروه نیک‌اندیشان در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در شهر بزمان اشاره کرد و گفت: ۱۰ کیلومتر از خط اصلی و جمع آوری چاهها تامین لوله شده و عملیات لوله‌گذاری خطوط جمع‌آوری آب چاه‌ها تا ایستگاه پمپاژ نیز طی ماه جاری آغاز خواهد شد.

او با تشریح سایر برنامه‌های آبرسانی جنوب استان اظهار کرد: لوله‌های مورد نیاز برای اجرای خط انتقال آب روستای کافه‌بلوچی در شهرستان سرباز و روستای نظرآباد در شهرستان راسک تأمین شده است و عملیات اجرایی این پروژه‌ها به‌زودی آغاز خواهد شد.

توسعه مشارکت‌ها برای تأمین پایدار آب شرب

سرگلزایی در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت منابع اعتباری مختلف، مشارکت گروه‌ نیک‌اندیش و پیگیری مستمر طرح‌های عمرانی، از رویکردهای اصلی شرکت آب و فاضلاب استان برای کاهش تنش آبی و ارتقای پایداری تأمین آب شرب در مناطق شهری و روستایی است.

منبع شرکت آبفا استان