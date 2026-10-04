باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در پی وقوع صاعقه در ارتفاعات منطقه کوه تنوم پلدختر، شمار زیادی از دام‌های سبک دامداران منطقه تلف شدند.

رئیس اداره دامپزشکی پلدختر با اعلام این خبر اظهار کرد: در این حادثه که بر اثر برخورد صاعقه در منطقه کوه تنوم رخ داد، در مجموع ۱۱۶ رأس دام سبک متعلق به دو دامدار تلف شده است.

وی افزود: از مجموع دام‌های تلف‌شده، ۸۸ رأس متعلق به یکی از دامداران و ۲۸ رأس شامل بز و میش متعلق به دامدار دیگر بوده است.

این حادثه در حالی رخ داده که ارتفاعات و مناطق کوهستانی در زمان وقوع شرایط ناپایدار جوی، از مناطق پرخطر برای دامداران و گله‌های دام محسوب می‌شوند.

تلف شدن این تعداد دام، خسارت قابل توجهی به دامداران منطقه وارد کرده و بار دیگر ضرورت توجه به هشدار‌های هواشناسی و رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع رعدوبرق و صاعقه در مناطق مرتفع را یادآور می‌شود.

مسئولان دامپزشکی نیز با حضور و بررسی وضعیت دام‌های تلف‌شده، موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند.