وقوع صاعقه در منطقه کوهستانی تنوم شهرستان پلدختر، تلف شدن ۱۱۶ رأس دام سبک متعلق به دو دامدار را به دنبال داشت؛ حادثه‌ای که خسارت قابل توجهی به دامداران این منطقه وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - در پی وقوع صاعقه در ارتفاعات منطقه کوه تنوم پلدختر، شمار زیادی از دام‌های سبک دامداران منطقه تلف شدند.

رئیس اداره دامپزشکی پلدختر با اعلام این خبر اظهار کرد: در این حادثه که بر اثر برخورد صاعقه در منطقه کوه تنوم رخ داد، در مجموع ۱۱۶ رأس دام سبک متعلق به دو دامدار تلف شده است.

وی افزود: از مجموع دام‌های تلف‌شده، ۸۸ رأس متعلق به یکی از دامداران و ۲۸ رأس شامل بز و میش متعلق به دامدار دیگر بوده است.

این حادثه در حالی رخ داده که ارتفاعات و مناطق کوهستانی در زمان وقوع شرایط ناپایدار جوی، از مناطق پرخطر برای دامداران و گله‌های دام محسوب می‌شوند.

تلف شدن این تعداد دام، خسارت قابل توجهی به دامداران منطقه وارد کرده و بار دیگر ضرورت توجه به هشدار‌های هواشناسی و رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع رعدوبرق و صاعقه در مناطق مرتفع را یادآور می‌شود.

مسئولان دامپزشکی نیز با حضور و بررسی وضعیت دام‌های تلف‌شده، موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند.

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برچسب ها: حادثه ، لرستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۵
خواست خدا هر چه که باشد همان می‌شود.
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