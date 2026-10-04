شبکه نمایش همزمان با روز جهانی حماسه فلسطین فیلم «فلسطین ۱۹۳۶» را پخش خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «فلسطین ۱۹۳۶» به کارگردانی آنه ماری یاسیر سه شنبه ۱۴ مهر ماه ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یوسف که میان روستایش و بیت المقدس در حرکت است در میانه شورش اعراب علیه حاکمان انگلیسی فلسطین در سال ۱۹۳۶ درگیر می‌شود. رخدادی که تاریخ منطقه و آینده فلسطین را رقم می‌زند...

در این فیلم بازیگران مطرح سینمای جهان از جمله جرمی آیرونز (Jeremy Irons)، رابرت آرامایو (Robert Aramayo) و لیام کانینگهام (Liam Cunningham) به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«فلسطین ۱۹۳۶» در روز سه شنبه، ۱۴ مهر ماه، ساعت ۱۹ از شبکه نمایش سیما پخش و روز بعد ساعت ۳ و ۱۱ تکرار خواهد شد.

منبع: شبکه نمایش

برچسب ها: فلسطین ، شبکه نمایش
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