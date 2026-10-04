باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین استانی نواختن زنگ غنچه‌ها در کودکستان سما شهر صدرا، با اشاره به اهمیت دوره‌های مختلف تعلیم و تربیت و با تأکید بر اهمیت دوره کودکستان در شکل‌گیری شخصیت و تربیت کودکان اظهار کرد: مهم‌ترین دوره آموزشی، دوره ابتدایی و مهم‌تر از آن دوره کودکستان است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: با نواختن زنگ غنچه‌ها ۴۴هزار نوآموز پیش دبستانی در یکهزار و ۸۸۳ مرکز پیش دبستانی استان فارس سال جدید تحصیلی خود را آغاز کردند.

او افزود: دوره سه‌ساله دوم کودک، از سه تا شش سالگی، دوره کودکستان است که در واقع مهم‌ترین دوران تربیت کودک به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: امسال پوشش تحصیلی کودکستان‌ها در استان فارس به بیش از ۸۲ درصد رسیده است و حدود ۴۴ هزار کودک در این دوره مشغول تحصیل هستند که این رقم باید به ۱۰۰ درصد برسد؛ به‌گونه‌ای که تمامی کودکان استان در کودکستان‌ها ثبت‌نام کرده باشند.

کلاری با تأکید بر نقش خانواده‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت، اظهار کرد: در دوره ابتدایی و کودکستان، خانواده‌ها به‌عنوان همکاران و بازوان توانمند آموزش و پرورش هستند و آنچه در مدارس در زمینه دانش و سواد پایه دروس ریاضی، علوم و فارسی آموزش داده می‌شود، باید در منزل نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت و تثبیت شود.

او ادامه داد: مهم‌تر از آن، فرهنگی است که ما به‌عنوان فرهنگ عمومی به دنبال آن هستیم؛ چراکه اگر قرار است دانش به دانایی تبدیل شود، این دانش باید ابتدا در محیط خانواده به رفتار و فرهنگ تبدیل شود و سپس آن را به‌عنوان فرهنگ عمومی در جامعه مشاهده کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس از اولیا خواست: آنچه در مدرسه به‌عنوان اصول تربیتی مورد توجه قرار می‌گیرد، در منزل نیز ادامه یافته و تثبیت شود تا بتوانیم آثار آن را در جامعه و در قالب فرهنگ عمومی مشاهده کنیم.

کلاری با اشاره به ضرورت تعامل میان مدرسه و خانواده گفت: ارتباط میان مدرسه، معلم و اولیا قطعاً یکی از مبارک‌ترین ارتباطات اجتماعی است که باید شکل بگیرد تا شاهد تربیت فرزندانی در تراز سند تحول بنیادین، صالح و با نگاه ویژه اجتماعی باشیم.

او افزود: این ارتباط و همراهی باید به‌گونه‌ای باشد که خانواده‌ها و مدارس در کنار یکدیگر، مسیر رشد و تربیت صحیح کودکان را دنبال کنند و زمینه را برای شکل‌گیری نسلی توانمند، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت اجتماعی فراهم آورند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در پایان گفت: امسال را در تمامی مدارس، سال تربیت و محبت اجتماعی می‌دانیم و باید بر این موضوع تمرکز ویژه داشته باشیم.

منبع: آموزش و پرورش فارس