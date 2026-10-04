باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرمان صالحی _ احسان قاسمی، معاون دبیر شورای عالی و دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، با تشریح جایگاه این شورا در نظام حکمرانی کشور گفت: شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت از پشتوانه قانونی برخوردار است و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و در استان‌ها نیز استانداران ریاست شورا را بر عهده دارند.

او با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری شوراها جمع کردن ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای انجام مأموریت‌های فرادستگاهی است، افزود: در حوزه ایثار و شهادت نیز دستگاه‌های مختلف بر اساس قوانین و اسناد بالادستی، وظایف مشخصی دارند و انجام این مأموریت‌ها نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.

قاسمی تأکید کرد: برگزاری منظم جلسات شورا به‌تنهایی هدف نیست، بلکه باید مشخص شود تصمیماتی که در جلسات گرفته می‌شود چه مشکلی را حل کرده و چه دستاوردی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان داشته است.

معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با اشاره به اینکه مخاطب این شورا تنها خانواده‌های شهدا و ایثارگران نیستند، اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همه اقشار جامعه را دربرمی‌گیرد و باید این فرهنگ برای نسل‌هایی که تجربه مستقیم و خانوادگی از دوران دفاع مقدس و ایثارگری ندارند نیز تبیین شود.

وی همچنین از تدوین شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد و گفت: این شاخص‌ها باید متناسب با مأموریت و ظرفیت هر دستگاه باشد و نمی‌توان از یک دستگاه اقتصادی همان انتظاری را داشت که از دستگاهی با مأموریت فرهنگی یا مرتبط با حوزه ایثارگری وجود دارد.

قاسمی نقش دبیرخانه شورا را برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی کارشناسی دانست و گفت: مشارکت همه اعضای شورا در ارائه پیشنهادها و تدوین دستور کار می‌تواند به مصوبات قوی‌تر و اجرایی‌تر منجر شود.

وی در پایان خواستار فعال‌تر شدن ظرفیت‌های استان در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شد و افزود: سیاست‌هایی که در سطح ملی تدوین می‌شود باید در استان‌ها به اقدام عملی تبدیل شود تا نتیجه آن در فرهنگ عمومی و به‌ویژه فرهنگ ایثار و شهادت دیده شود.

زره‌تن لهونی: کنگره ۵۵۳۶ شهید مهم‌ترین رویداد فرهنگی کردستان است

آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان نیز کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان را مهم‌ترین رویداد سال جاری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد پای کار باشند.

وی ضمن خیرمقدم به احسان قاسمی و قدردانی از حضور اعضای شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، هفته نیروی انتظامی را نیز تبریک گفت و اظهار کرد: کنگره ۵۵۳۶ شهید استان یک رویداد مهم فرهنگی است که برگزاری شایسته آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست.

استاندار کردستان با اشاره به برگزاری جلساتی در تهران برای پیگیری امور مربوط به کنگره افزود: در این جلسات تصمیمات خوبی اتخاذ شده و امیدواریم تصمیمات گرفته‌شده در مرحله اجرا نیز محقق شود.

زره‌تن لهونی با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی استان باید در این رویداد مشارکت کنند، گفت: سیاست‌هایی که در شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با همفکری اعضا تصویب می‌شود، در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

وی ادامه داد: هرچه به زمان برگزاری کنگره نزدیک‌تر می‌شویم، انتظار از دستگاه‌های مختلف برای افزایش تلاش و سرعت بخشیدن به اقدامات بیشتر می‌شود و لازم است همه مجموعه‌ها با جدیت بیشتری پای کار بیایند.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به گزارش مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان درباره دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: یک هزار و ۳۶۵ مورد دیدار با خانواده‌های معظم شهدا باقی مانده است و انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا این دیدارها تا جلسه آینده شورا به سرانجام برسد.

شهیدی: ۴۳۵ دیدار با خانواده شهدا در طرح سپاس انجام شد

خسرو شهیدی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در اجرای مصوبات جلسه گذشته ارائه کرد و گفت: در قالب طرح سپاس، از مجموع دیدارهای باقی‌مانده با خانواده‌های شهدا، تاکنون ۴۳۵ مورد انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود یک هزار و ۸۰۰ مورد دیدار از ابتدای اجرای طرح باقی مانده بود، افزود: براساس آخرین اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سجایا، در حال حاضر یک هزار و ۳۶۵ مورد دیگر باقی مانده است که تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی طی دو تا سه ماه آینده انجام شود.

شهیدی همچنین به پیگیری حمایت از کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان اشاره کرد و گفت: در راستای مصوبه جلسه گذشته، دیداری با ریاست عالی بنیاد شهید و معاون رئیس‌جمهور با حضور استاندار، جانشین فرماندهی سپاه و مجمع نمایندگان استان انجام شد و مطالبات و انتظارات استان در خصوص کنگره مطرح شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: پس از این دیدار، پیگیری‌ها و مکاتبات لازم انجام شده و مقرر است بنیاد شهید در زمینه‌های مختلف برای برگزاری کنگره ملی شهدای استان همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت دیدارهای مسئولان با خانواده‌های شهدا در سامانه بنیاد گفت: دستگاه‌های اجرایی هرگاه با خانواده‌های شهدا و ایثارگران دیدار می‌کنند، لازم است با بنیاد شهید هماهنگ باشند تا همکاران بنیاد نیز در این دیدارها حضور داشته باشند و اطلاعات مربوط به دیدارها در سامانه ثبت شود.

شهیدی با اشاره به همکاری مناسب دستگاه‌ها در این زمینه گفت: بعد از نشست گذشته، همکاری خوبی از سوی دستگاه‌های مختلف صورت گرفته است و انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دیوارنگاری میدان آزادی سنندج اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته مقرر شده بود شهرداری، حوزه هنری و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند که این موضوع در نشست اخیر نیز مورد تأکید قرار گرفت.